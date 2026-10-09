الجزائر والنيجر… من عبور الصحراء إلى عبور البيانات

لم تعد الصحراء في مفهوم الاقتصاد الحديث فضاءً يفصل بين الشمال والجنوب، بل يمكن أن تتحول إلى مجال يربط الأسواق والاقتصادات والشعوب، ولعل الإطلاق الرسمي لاستغلال الوصلة المحورية العابرة للصحراء للألياف البصرية بين الجزائر والنيجر يمثل إحدى أبرز الخطوات في هذا الاتجاه.

وفي السياق قال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي لوكالة “سبوتنيك”: “تضيف هذه الخطوة إلى الممر العابر للصحراء بُعدًا جديدًا يتجاوز حركة الأشخاص والبضائع إلى حركة البيانات والمعلومات، فالوصلة التي تربط إن قزام بالجزائر بـأرليت – أغاداز في النيجر، بسعة أولية تبلغ 100 غيغابيت في الثانية، ليست مجرد مشروع اتصالات، وإنما يمكن أن تكون نواة لممر اقتصادي رقمي يصل الجزائر بعمقها الإفريقي”.

وأضاف: “تكمن أهمية المشروع أولًا في طبيعته العابرة للحدود، فالاقتصاد الرقمي لا يعترف بالحدود الجغرافية بنفس الطريقة التي كان يفعلها الاقتصاد التقليدي، ذلك أن البيانات تتحرك في أجزاء من الثانية، والخدمات يمكن أن تقدم من بلد إلى آخر دون أن تحتاج إلى شاحنات أو سفن”.

وأردف تيغرسي: “لذلك فإن امتلاك الجزائر لبنية تحتية رقمية تربطها بمنطقة الساحل يفتح أمامها إمكانية بناء نوع جديد من العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، قوامه الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والمدفوعات والخدمات الحكومية والاتصالات ونقل المعرفة”.

وتابع : “الرقم المعلن، 100 غيغابيت في الثانية، ينبغي ألا يُقرأ باعتباره مجرد رقم تقني، فالقيمة الاقتصادية للبنية التحتية الرقمية لا تكمن في السعة وحدها، وإنما في قدرتها على استيعاب توسع الاقتصاد الرقمي خلال السنوات القادمة”.

وأوضح أن ما يزيد أهمية المشروع أن الشبكة قابلة لرفع سعتها تدريجيًا، وهو ما يسمح بمواكبة نمو الطلب وتطور الخدمات، وبمعنى آخر، الجزائر لا تبني شبكة تلبي حاجيات اليوم فقط، وإنما تضع أساسًا يمكن أن يخدم حاجيات الغد إذا أحسن استغلاله”.

واعتبر المتحدث أن المشروع أُنجز بفضل الكفاءات الفنية لشركتي اتصالات الجزائر واتصالات النيجر، وهذه النقطة تحمل أهمية تتجاوز البعد التقني، لأنها تؤكد أن التعاون الأفريقي لا ينبغي أن يكون قائمًا دائمًا على التمويل الخارجي والخبرة الأجنبية ، فعندما تستطيع مؤسسات إفريقية تنفيذ مشاريع بنية تحتية رقمية مشتركة، فإنها تبني في الوقت نفسه خبرة وقدرة مؤسساتية يمكن توسيعها إلى مشاريع أخرى، وهذه هي فلسفة التكامل الأفريقي التي تقوم على بناء القدرات الذاتية وليس فقط استقبال المشاريع الجاهزة.

وأكد تبغرسي أن القيمة الأكبر للمشروع تظهر عندما نضعه ضمن خريطة أوسع ، فالوصلة جزء من مشروع عابر للصحراء يضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا ونيجيريا وتشاد، وهذا يعني أننا لسنا أمام علاقة اتصال ثنائية فقط بين الجزائر والنيجر، وإنما أمام محاولة لبناء محور رقمي يمتد عبر جزء مهم من شمال وغرب ووسط إفريقيا.

وأضاف: “إذا اكتملت حلقات هذا الربط، فإن البيانات والمعاملات والخدمات يمكن أن تتحرك بين دول المنطقة بصورة أسرع وأكثر كفاءة، بما يعزز فرص بناء سوق إفريقية أكثر ترابطًا، وهنا تنتقل القضية من قطاع الاتصالات إلى الاقتصاد والتجارة والاستثمار”.

وتابع تبغرسي: “الجزائر التي تبحث عن تنويع صادراتها تحتاج إلى أكثر من إنتاج السلع، تحتاج إلى الوصول إلى الأسواق، ومعرفة الطلب، والتواصل مع المشترين، وإدارة عمليات الدفع والتأمين والنقل والتتبع، وكل هذه العمليات أصبحت رقمية، لذلك فإن شبكة الألياف البصرية يمكن أن تخفض جزءًا من تكاليف المعاملات وتختصر الوقت وتوفر معلومات أفضل للشركات الجزائرية الراغبة في دخول الأسواق الإفريقية”.

وفي سياق متصل قالت فاطمة الزهراء بن صافي، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لـ”سبوتنيك”: “تعكس هذه الخطوة نجاح الجزائر في ترجمة رؤيتها الدبلوماسية والاقتصادية إلى خطوات ميدانية ملموسة، حيث لم تعد الشراكات تقتصرعلى المجالات التقليدية كالطاقة بل امتدت لتشمل التكنولوجيا واقتصاد المعرفة كركيزة أساسية”.

وأضافت: “إن إطلاق مشروع بحجم الوصلة المحورية للألياف البصرية يعكس دور الجزائر المحوري كقاطرة للتنمية والاستقرار في منطقة الساحل وعمقها الإفريقي، ويؤكد قدرتها على بناء شراكات استراتيجية متوازنة في إطار جنوب-جنوب تعتمد على الكفاءات الوطنية والحلول الأفريقية الافريقية تحوّل المناطق الحدودية إلى ممرات تكنولوجية واعدة تُعزز السيادة الرقمية والتكامل القاري”.

وكالة سبوتنيك