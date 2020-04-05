تعرف على اضرار التدخين على أعضاء جسمك الداخليه

التدخين يمثل خطر هائل على الصحه والتبغ يحمل اضرار بالغه على أجهزة الجسم المختلفة لا توجد مواد آمنة في أي منتجات تبغ من الأسيتون والقطران إلى النيكوتين وأول أكسيد الكربون المواد التي تستنشقها لا تؤثر فقط على رئتيك يمكن أن تؤثر على جسمك بالكامل، يمكن أن يؤدي التدخين إلى مجموعة متنوعة من المضاعفات المستمرة في الجسم ، فضلاً عن التأثيرات طويلة المدى على أنظمة الجسد في حين أن التدخين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من المشاكل على مدى عدة سنوات، وفقا لموقع HEALTHLINE.

ويعرض التقرير التالى معلومات هامة عن اضرار التدخين بشكل عام على الجسم

تحتوي السجائر على حوالي 600 مكون ، يمكن العثور على الكثير منها أيضًا في السجائر والشيشة عندما تحترق هذه المكونات ، فإنها تولد أكثر من 7000 مادة كيميائية ، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية. العديد من هذه المواد الكيميائية سامة و 69 منها على الأقل مرتبطة بالسرطان.

في حين أن آثار التدخين قد لا تكون فورية يمكن أن تستمر المضاعفات والضرر لسنوات.

اضرار التدخين على الصحه

الجهاز العصبي المركزي

أحد مكونات التبغ هو دواء يغير المزاج يسمى النيكوتين يصل النيكوتين إلى دماغك في ثوانٍ فقط ويجعلك تشعر بالنشاط لفترة أطول، ولكن عندما يزول هذا التأثير ، تشعر بالتعب وترغب إلى المزيد من ولهذا يجد الناس صعوبة في الإقلاع عن التدخين.

الانسحاب الجسدي من النيكوتين يمكن أن يضعف وظيفتك الإدراكية ويجعلك تشعر بالقلق والغضب والاكتئاب، الانسحاب يمكن أن يسبب الصداع ومشاكل النوم.

الجهاز التنفسي

عندما تستنشق الدخان، فأنت تتناول المواد التي يمكن أن تضر رئتيك، بمرور الوقت ، يؤدي هذا الضرر إلى مجموعة متنوعة من المشاكل، إلى جانب زيادة العدوى ، يكون الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة المزمنة التي لا يمكن علاجها مثل:

انتفاخ الرئة ، تدمير الأكياس الهوائية في رئتيك، التهاب الشعب الهوائية المزمن ، التهاب دائم يؤثر على بطانة أنابيب التنفس في الرئتين، مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، وهو مجموعة من أمراض الرئة.

سرطان الرئة

يمكن أن يتسبب الانسحاب من منتجات التبغ في احتقان مؤقت وعدم الراحة التنفسية حيث تبدأ رئتيك ومسالكك الهوائية بالشفاء، زيادة إنتاج المخاط بعد الإقلاع عن التدخين هو علامة إيجابية على أن الجهاز التنفسي يتعافى.

الأطفال الذين يدخن آباؤهم أكثر عرضة للسعال والصفير ونوبات الربو من الأطفال الذين لا يدخن آباؤهم.كما أنها تميل إلى ارتفاع معدلات الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية.

نظام القلب والأوعية الدموية

يضر التدخين بنظام القلب والأوعية الدموية بأكمله، يتسبب النيكوتين في شد الأوعية الدموية ، مما يقيد تدفق الدم، بمرور الوقت ، يمكن أن يسبب التضييق المستمر ، إلى جانب تلف الأوعية الدموية ، مرض الشريان المحيطي.

كما يزيد التدخين من ضغط الدم ويضعف جدران الأوعية الدموية ويزيد من تجلط الدم مما يزيد ذلك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

لا يؤثر التدخين على صحة القلب والأوعية الدموية فحسب بل يؤثر أيضًا على صحة من حولك ممن لا يدخنون، إن التعرض للتدخين السلبي يحمل نفس المخاطر التي يتعرض لها غير المدخنين مثل الشخص الذي يدخن. تشمل المخاطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب.

العلامات الأكثر وضوحا للتدخين تتضمن تغييرات الجلد المواد الموجودة في دخان التبغ تغير بالفعل بنية بشرتك. أظهرت دراسة حديثة أن التدخين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية سرطان الجلد.

أظافرك وأظافر قدميك ليست محصنة ضد آثار التدخين يزيد التدخين من احتمالية الإصابة بالأظافر الفطرية، يتأثر الشعر أيضًا بالنيكوتين.

الجهاز الهضمي

يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الفم والحنجرة والحنجرة والمريء، المدخنون أيضا لديهم معدلات أعلى من سرطان البنكرياس، يؤثر التدخين أيضًا على الأنسولين، مما يزيد من احتمال إصابتك بمقاومة الأنسولين وهذا يضعك في خطر متزايد لداء السكري من النوع 2 ومضاعفاته والتي تميل إلى التطور بمعدل أسرع من الأشخاص الذين لا يدخنون.

اليوم السابع

شارك الموضوع :



