تسجيل (151) حالة اشتباه ولا إصابات جديدة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أمس، عدم تسجيل حالات جديدة للإصابة بفيروس “كورونا”، ليبقى عدد الحالات عشر، متضمنة حالتي الوفاة اللتين تم الإعلان عنهما سابقاً.

وقال تعميم صحفي من الوزارة، إنّ التقارير الوبائية لوزارة الصحة الصادرة أمس السبت أشارت إلى أنّ جملة حالات الاشتباه بفيروس “كورونا” بلغت (151) حالة اشتباه بمراكز العزل في السودان حتى الجمعة.

وفي سياقٍ مُقاربٍ، وصلت مطار الخرطوم أمس، طائرة خاصة تقل جثمان الطبيب السوداني عادل رحمة الطيار الذي توفي ببريطانيا، إثر إصابته بفيروس “كورونا، وكان في استقباله وزير الصحة د. أكرم التوم ونقيب أطباء السودان د. أحمد عبد الله الشيخ وبعض أقرباء المتوفي، وتم نقل الجثمان مُباشرةً إلى مقابر البكري حيث وُوري الثرى.

وأوضح وزير الصحة في تصريح صحفي، أن استقبال الجثمان لا يُعد تجاوزاً لقرار إغلاق المطار باعتبار أنّ القرار يشمل الأشخاص الأحياء، وأضاف أنهم تعاونوا مع السُّلطات البريطانية ونقابة الأطباء السودانية – فرعية بريطانيا بشأن الجثمان، وتمّت الإجراءات اللازمة بحيث لا ينتقل الفيروس داخل الطائرة أو إلى البلد الذي سيُوارى فيه الجثمان.

من جانبه، ترحّم د. أحمد الشيخ باسم نقابة أطباء السودان الشرعية وممثل أسرة المرحوم، على شهيد الواجب د. عادل الطيار، وقال لـ(الصيحة) “نحن كأطباء في خدمة المرضى”، وشكر نقابة أطباء السودان ببريطانيا والزملاء البريطانيين الأطباء ووزير الصحة ووزارته لجُهُودهم الكبيرة لحماية المرضى داخل السودان.

يُذكر أنّ اختصاصي جراحة نقل الأعضاء د. عادل رحمة الطيار ولد في 1956م بمدينة عطبرة، وقبل وفاته في 25 مارس الماضي كان قد خُضع للحجر الذاتي بعد ظهور أعراض الإصابة عليه منتصف مارس، وتم إدخاله المُستشفى في 20 مارس، حيث وافته المنية بمستشفى ويست ميدلسكس الجامعي في ايزلورث، غربي لندن. ويُعتبر من أوائل كبار الأطباء الذين فقدوا حياتهم في المملكة المتحدة مُتأثِّرين بالإصابة بفيروس “كورونا”.

الخرطوم: ابتسام حسن – عوضية سليمان

صحيفة الصيحة

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