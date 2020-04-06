تلاحم جماهيري شهدته القيادة العامة.. ٦ إبريل .. مشاهد مؤثرة من ذاكرة الثوار

انقضى عام من تاريخ ثورة ديسمبر المجيدة التي سقط فيها نظام الإنقاذ بدماء وإرادة وعزيمة الشعب السوداني،٦ إبريل تاريخ لا ينمحي من ذاكرة الشعب السوداني الذي أعلن عن حريته واستقلاليته من نظام ظل جاثماً على صدره ثلاثين عاماً.

تمر اليوم ذكرى السادس من إبريل تلك الذكرى التي حوت مشاهد ومواقف مختلفة جسدها الثوار ورسموا تفاصيلها بنضالهم وتضحياتهم ودمائهم.

(١)

رصدت (كوكتيل) كثيراً من التفاصيل على لسان أصحابها من الثوار الذين كانت تتم مطاردتهم في الشوارع والأزقة والحواري بقوة وبطش رجال الأمن، الذين لم يبالوا وظلوا يهتفون ويرددون الشعارات التي كانت تنادي بإسقاط النظام وهو ما أكدوه لـ(كوكتيل) :(لم يرجف لنا جفن ولم تخفق قلوبنا خوفاً بل كنا أكثر قوة وعزيمة وأصراراً لتحقيق مطالبنا رغم الضرب والاعتقالات والإساءات والشتائم التي كانت توجه لنا، مختتمين(كل ذلك لم يؤثر فينا وتقدمنا نحو هدفنا بقوة).

(٢)

وواصلوا حديثهم:(٦ إبريل كان النقطة الحاسمة والقشة التي قصمت ظهر الإنقاذ وذلك بعد أن تقدمت مواكبنا الثائرة والهادرة من كل فج عميق ونحن نتجه صوب القيادة العامة بالرغم من الترسانات التي وضعت لعرقلة مسيرنا وأصوات الرصاص الحي وعبوات البمبان الناسفة التي تتجه ناحيتنا لإعاقة حركة سيرنا، وعن ذلك اليوم تحدثت مجموعة من ثوار بري لـ(كوكتيل): (كنا أكثر إصراراً لبلوغ مقصدنا بالرغم من قوة البطش والقبضة الأمنية إلا أننا تقدمنا وتم اعتقال وإصابة البعض منا ولكن كانت فرحة الوصول أمام بوابة القيادة العامة لا توصف، وما زاد من إصرارنا الكنداكات اللآتي كن يتقدمون معنا كتفاً بكتف).

(٣)

تقدمت وقتها مواكب الفتيات والأمهات اللائي شقت أصوات زغاريدهن عنان سماء السودان وتسبقهن دموع الفرح والأعلام ترفرف من فوق رؤوسهن عالياً، فيما سارعت البعض منهن بتقديم المياه والسندوتشات للنساء والأطفال الذين شكلوا حضوراً كبيراً في ذلك اليوم وامتد تواجدهم بالقيادة حتى تاريخ ليلة فض الاعتصام، وهو ما أكده عدد من الشباب بأنهم ظلوا موجودين في القيادة منذ السادس من إبريل وهم يقومون بخدمة الموجودين بالقيادة العامة ودعمهم بتقديم الوجبات و بالهتافات التي تمنحهم الكثير من الحماسة.)

(٤)

عدد من الكنداكات أكدن أن يوم السادس من إبريل تاريخ لن ينمحي عن ذاكرتهن ما دمن على قيد الحياة، مؤكدات بأنه ذات اليوم الذي ألهبت فيه ظهورهن بالسياط وزكمت فيه أنوفهن بالبمبان واعتقل فيه أخوتهن وأصدقائهن من داخل الموكب قبل الوصول للقيادة العامة.)

(٥)

مجموعات من الصحفيات كشفن عن اعتقالهن في ذلك اليوم مع مجموعة من الثوار وهن في طريقهن إلى القيادة العامة حسب توجيهات تجمع المهنيين، موضحات (تم اعتقالنا وأخذنا إلى موقف أبو جنزير حيث يتم وضع المعتقلين قبل أخذهم إلى موقف شندي، موضحات ( تم ضربنا هناك وإهانتنا بأفظع العبارات، بعدها أرادوا ترحيلنا لموقف شندي إلا أن المعتقلات كانت مليئة فتم الإفراج عنا بقذفنا من سياراتهم في الشارع إلا أننا تناسينا معاناتنا وتقدمنا بأرجلنا من بحري إلى القيادة العامة لمعاونة الثوار وأصواتنا تعلو بالهتاف فرحاً وانتصارا.)

(٦)

في الوقت الذي أكد فيه بعض الثوار من طلاب الجامعات بأنهم ذرفوا دموعهم عندما شاهدوا المواكب تتقدم ناحية القيادة العامة وهم معتقلون بأحد الشوارع الفرعية شمال مستشفى الزيتونة، موضحين (تم اعتقالنا قبل أن نتقدم للقيادة العامة وتم وضعنا داخل سياراتهم وتم ضربنا ونحن نشاهد من على البعد المواكب وهي تتقدم ولم نستطع غير البكاء والهتاف رغم ضربنا بالسياط وعدد من الكنداكات المعتقلات معنا أصواتهن تعلو بالزغاريد وقتها علمنا أننا كسرنا قيد الخوف و وضعنا الوطن هدفاً وإسقاط نظام البشير.)

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني

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