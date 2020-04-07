قد تقوم قحت باستغلال خوف الناس من كورونا في رفع الدعم لتضمن تقليل اعداد المتظاهرين ضدها وفض مواكبهم بحجة حماية الأمن القومي من التجمعات في نشر الوباء.

ليس من خيار أمام الحكومة سوى رفع الدعم في ظل إحجام المجتمع الدولي عن دعمها وانكفاء الدول على ذاتها بسبب الوباء بما في ذلك دول الخليج، وانشغال الحكومة بالتصفية السياسية بدلا من التسوية السياسية لتتفرغ لمعاش الناس.

للاسف ليس لقادتنا السياسيين مشروع وطني متفق عليه وانما معادلة صراع صفرية وبدلاً من توجيه الحالة الثورية إلى البناء ورتق النسيج الاجتماعي التي شاركت الانقاذ في تشرذمه هاهم الآن يهدرون الطاقات والاموال وعمر الأجيال في معركة لا غالب فيها ولا مغلوب سوى الوطن والمواطن تماماً كما فعلت الإنقاذ فذهبت غير مأسوف عليها.

لؤي المستشار

شارك الموضوع :



