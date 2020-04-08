الحاجة الواضحة الدولار مع شح العملة بسبب التقفيل وكورونا عادي ممكن يصل 200 جنيه قبل رمضان





ناس حملة #القومة_للسودان في مكتب حمدوك أو من وزارة المالية ، قالوا شغالين على فتح الحسابات والتحويلات الخارجية للمغتربين في عراقيل لكن موضوع ماشي يتحلّ وبناشدو الناس أنها ما تستعجل التحويل عبر السوق الأسود ، والحملة هم ما عاملينها ليوم أو أتنين وإنما عاملنها للناس لفترات طويلة لحدي ما يقيلوا عثرة البلد ،

ما عندهم أي شيء من النحن حاسين بيهو من مؤامرة وعرقلة في الخليج للتحويلات و أنما هي تركة نظام بائد هم ساعين في حلحتلها

قلت ليهم أنقلوا كلامنا لحمدوك ليه ما يتدخل ويطلب من الأمريكان التوسط في الخليج فتح القنوات المصرفية؟ تلفون من بترامب حل مشكلة النفط ، وقلت ليهم ليه أنتو مستخدمين السوشال ميديا حملة علاقات عامة ليه مافي كلام سياسي ومناشدات ؟ وليه حمدوك ده توافقي أكتر من اللازم ؟ السياسية مازي وظيفة النظمات الدولية ياخي

أخيراً قلت ليهم الحاجة الواضحة الدولار ده مع شح العملة بسبب التقفيل وكرونا عادي ممكن يصل 200 قبل رمضان الخطط شنو؟ وأنتو مقضين الشغلة كلها قاعدين توفروا قمح ومحروقات وأغلبها ماشي لناس ما عندها أي علاقة بالإنتاج ؟ دي تساؤلات أغلب الناس.

هادي ود البورت

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