أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
الصيحة:
* الحاج وراق: شجرة الحكومة مهددة بالذبول
* السلطات توافق على تمديد عمل لجنة فض الاعتصام
* تصاعد أزمة وكلاء البواخر ببورتسودان
* الخرطوم تطرح السكر بأسعار مخفضة
* اتفاق على تعديل أسعار وأوزان الخبز
* الاستئناف تؤيد قرار ترحيل “البشير” للإصلاحية
السوداني:
* البرهان من الحدود مع إثيوبيا: لن نسمح بالاعتداء على أراضينا
* تسجيل (25) حالة اشتباه بـ(كورونا) ومخالطون يرفضون الفحص
* إجازات مدفوعة القيمة لمن تجاوزوا الخمسين والنساء الحوامل
المجهر:
* “البرهان” من الحدود الشرقية: لن نسمح بالتعدي على أراضينا
* ولاية الخرطوم: قطعة الخبز (45) جراماً بجنيه و(90) جراماً بجنيهين
* محكمة الاستئناف تؤيد حبس “البشير” ومصادرة أمواله
آخر لحظة:
* بعد تسوية (كول).. واشنطن تطالب الخرطوم بتعويضات جديدة
* سعران للخبز بالخرطوم وتوقيف تاجر يحتكر السكر
* الاستئناف تؤيد حبس “البشير” بالإصلاحية
الخرطوم (كوش نيوز)