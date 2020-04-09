أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020م





تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

الصيحة:

* الحاج وراق: شجرة الحكومة مهددة بالذبول

* السلطات توافق على تمديد عمل لجنة فض الاعتصام

* تصاعد أزمة وكلاء البواخر ببورتسودان

* الخرطوم تطرح السكر بأسعار مخفضة

* اتفاق على تعديل أسعار وأوزان الخبز

* الاستئناف تؤيد قرار ترحيل “البشير” للإصلاحية

السوداني:

* البرهان من الحدود مع إثيوبيا: لن نسمح بالاعتداء على أراضينا

* تسجيل (25) حالة اشتباه بـ(كورونا) ومخالطون يرفضون الفحص

* إجازات مدفوعة القيمة لمن تجاوزوا الخمسين والنساء الحوامل

المجهر:

* “البرهان” من الحدود الشرقية: لن نسمح بالتعدي على أراضينا

* ولاية الخرطوم: قطعة الخبز (45) جراماً بجنيه و(90) جراماً بجنيهين

* محكمة الاستئناف تؤيد حبس “البشير” ومصادرة أمواله

آخر لحظة:

* بعد تسوية (كول).. واشنطن تطالب الخرطوم بتعويضات جديدة

* سعران للخبز بالخرطوم وتوقيف تاجر يحتكر السكر

* الاستئناف تؤيد حبس “البشير” بالإصلاحية

الخرطوم (كوش نيوز)

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