يا حمدوك ،، دا راجيبو شنو ؟!





جاء في الاخبار بأن رئيس الوزراء حمدوك شكل لجنة برئاسته للتحضير للعروة الصيفية تعنى بصيانة البنيات التحتية لتواكب احتياجات الصيف و توفير المدخلات من تقاوى و اسمدة و مبيدات، هذا قرار صائب، يجد تأييد و مباركة الجميع ، المطلوب اشراك أصحاب الشأن في كل المجالات و الانطلاقة من اليوم قبل فصل الخريف وضرورة وضع الاهداف العامة لهذا الموسم من حيث التركيبة المحصولية و الانتاجية، هذا القرار يستوجب اعفاء وزير الزراعة فورا لأنه خارج الشبكة .

الفيك إتعرفت يا مدنى !!

تشهد الاسواق نضوب في سلعة السكر و اختفائها من الدكاكين توطئة لرفع السعر إلي أكثر من 5 الف جنيه، السبب في كل ذلك هو تهاون و تسيب الوزير مدني الذي فشل في أن يلجم شركة سكر كنانة التي هو رئيس مجلس ادارتها و كل ما قام به مجرد شو ليتلقى هزيمة نكراء من كنانة التي فشل حتى فى تنفيذ قراره بإعادة المفصولين فيها و بعد دا ما فضل ليهو إلا يقبض حافزهم الدولاري ويمشي حاله و بلاش عنتريات فارغة .

مدير صحة الجزيرة .. أصحى يا بريش !

أكبر مستشفى فى ولاية الجزيرة من حيث اتساع و انتشار خدماتها التي تشمل محليات المناقل و الكاملين و شرق الجزيرة و جزء من مدني الكبرى توجد فى مدينة الحصاحيصا التي تقع فى منتصف طريق الموت السريع الشهير بحوادثه الكثيرة، هذا المستشفى العام أصبح وكر للفساد، سرقة أدوية الحوادث المجانية من الصيدليات و اجهزة حديثة و تعطيل في الخدمات لصالح مستوصفات المدينة من اجراء عمليات و صورة اشعة و فحوصات اخرى ما يحدث فى المستشفى العام يؤكد بأنه لا يوجد مسئول و لا توجد حكومة .

العلاج بالموت البديل !

ما تزال مركبات وشاحنات العلاج البديل المحملة بكميات ضخمة من الاعشاب و الزيوت الطيارة و النفاثة ومختلف المراهم الهندية والأفريقية والصينية و حبوب مختلفة الحجم من الخردل إلي الحنظل تحتل المواقع الاستراتيجية في المدن السودانية، هؤلاء العطارين يمارسون هذه التجارة التي لا تخل من استهبال و استهتار ، تعتمد على التجريب بدون مساءلة قانونية، السلطات لا تستمع للأطباء وهم شهود عيان على حالات يصعب علاجها تسبب فيها هؤلاء العطارين المنتشرين في اسواق المدن بمكبرات الصوت يروجون للعلاج بالموت البديل .

يا الفي العصِر مرورو!!

شارع الخرطوم مدني أصبح عبارة عن شارع داخلي وليس طريق سريع ، بعد قيام مواطنو قرية المسعودية بإقامة 7 مطبات (هبلة) و في الكاملين 8 مطبات و ابوعشر 9 مطبات وفداسى 8 مطبات على هذا الطريق بعد ازياد حوادث العبور، سلطات المرور مشغولة بالجبايات و إقامة نقاط (نقاطات) التسويات حوالي ،(كل 25 كيلومتر نقطة) عطلت انسياب حركة المرور بالتوقف الممل للدفع و بدأت الركشات و التوكتوك و الكاروات تزاحم المركبات علي هذا الشارع (الفضيحة) وكل القرى على إمتداد الطريق تقيم أسواقها علي جنباته، إنها فوضى.

استراااااحة

واحدة بلدياتنا مشت الحج وفي الهرولة بين الصفا والمروة تعبت لحدي ما نفسها انقطع وقفت من الهرولة وقالت لامير الطوف، الجري دا لازمتو شنو ؟ الراجل شرح ليها القصة بتاعة امنا هاجر مع طفلها العطشان اسماعيل، قالت ليهو نان هي مع ولدا نحن مع شنو ؟

حسن وراق

الجريدة

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