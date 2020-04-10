أمام السودانيين واحدٍ من احتمالين: الخروجِ والتعرضِ لخطر كورونا أو البقاءِ في البيت في انتظار الموت جوعاً!





في الخرطوم مثلاً أكثر من ٧٠% من السكان يكسبون قوتَ يومهم من كدحهم اليومي (ما بين الجبل والسهل وما بين الصعب والسهل ).

فغالبُهم لا يستطيعون الإيفاء بمتطلباتهم الضرورية إذا لم يخرجوا من منازلهم الطرفية البعيدة من الصباح إلى المساء!

قد يستطيعون احتمالَ ذلك الظرف القهري، ليومٍ أو يومين، ولكن في اليوم الثالث سيجدون أنفسهم أمام واحدٍ من احتمالين : الخروجِ والتعرضِ لخطر الكورونا أو البقاءِ في البيت في انتظار الموت جوعاً!.

يحب أن تكون حزمةُ الإجراءات الاحترازية الوقائية غيرَ مستلفةٍ بكسل من تجارب الآخرين.

في تلك الدول بإمكانِ الخدمات والإعانات أن تأتي لطالبها حيثُ يقيم، دون أن يضطر للخروج.

أما في السودان فهنالك صعوبةٌ وعسرٌ في الحصول على ضروريات الحياة حتى ولو ذهبتَ في طلبها من الصباح إلى المساء، دعك من أن تنتظرها في البيت!!!.

ضياء الدين بلال

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