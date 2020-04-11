هل يحق للحكومة حل منظمة دولية السودان بالنسبة لها (دولة مقر) فقط؟





لو تكرم القانونيون يفتونا في المسوغ القانوني في حل منظمة دولية السودان بالنسبة لها (دولة مقر ) فقط، شانها شأن جامعة إفريقيا العالمية وهذا تعريف مختصر عن وضعية هذه المنظمة، هل يحق حلها [ بقرار سياسي مرتجل ] !

منظمة الدعوة الإسلامية:

تعتبر المنظمة من أقدم المنظمات الطوعية الرائدة

في العالم الإسلامي، تأسست المنظمة في العام 1980 م بواسطة مجموعة من المحسنين من عدة جنسيات مختلفة تداعوا لتقديم الدعم والمساندة للإنسان الإفريقي.

[ ويستضيف السودان رئاسة المنظمة في عاصمته الخرطوم] وفق قانون خاص تم إجازته في العام 1982 وفقاً لهذا القانون تعامل المنظمة كبقية المنظمات [الطوعية الدولية غير الربحية].

وخلال الأربعين عاماً الماضية عملت المنظمة بجد، من خلال موظفيها المنتشرين في 41 دولة إفريقية لتحقيق هدفها في خدمة إنسان إفريقيا بلا تمييز عرقي أو طائفي، بتقديم خدماتها التنموية والاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والمياه. ومشروعات الحد من الفقر بالإضافة للاستجابة الفورية للنداءات الإنسانية في حالات الطوارئ، في مناطق الكوارث والنزاعات في إفريقيا، مما جعل منها واحدة من أكبر المنظمات الطوعية الرائدة في إفريقيا.

النظام الإداري:

يتكون النظام الإداري للمنظمة من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، والأمانة العامة بقيادة الأمين العام بالإضافة لعدد من المؤسسات المستقلة التى تتبع للمنظمة وتشمل:( معهد مبارك قسم الله للتدريب والبحوث، المؤسسة الإفريقية للتعليم ، مركز الرياض للإنتاج الإعلامي ومؤسسة تدريب وتأهيل الدعاة ).

يمثل مجلس الأمناء السلطة القيادية بالمنظمة و يتكون من 70 عضواً من 20 دولة مختلفة، ويعقد اجتماعاته الدورية كل اربعة سنوات. ويختص المجلس بوضع السياسات الكلية، وتوجيه العمل الاستراتيجي ومراقبة الأداء الكلي للمنظمة، حسبما ورد في النظام الأساسي.

ابومهند العيسابي

شارك الموضوع :





