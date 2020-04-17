السعودية تعيد شحنتي مواشي سودانية لضعف المناعة





أعادت المملكة العربية السعودية الجمعة باخرتي مواشي سودانية تصل حمولة احداها 7700 رأس والأخرى لـ 15000 رأس لعدم مطابقتها للاشتراطات البيطرية.

قال الوكيل الملاحي للباخرتين سراج محمد سعيد عبدالله لـ(السوداني)،إن الباخرة المعادة الأولى وهي المبروكة 11 تم شحنها بنصف حمولتها وتزويدها بأعلاف ومياه شرب وإكمال كافة الإجراءات البيطرية لضمان وصول البهائم بكامل لياقتها، و تابع: الا ان الفحص المخبري في جدة أظهر ضعف في مناعة الشحنة.

وكشف سراج عن اتفاق مسبق مع السلطات السعودية يقضي بأن تكون مناعة اي بهيمة اكثر من 30٪، مشيراً إلى ان بهائم شحنة المبروكة 11 بلغت نسبة مناعتها 10٪ مما دفع السلطات السعودية على أبعاد الشحنة بالكامل، فيما سجلت مناعة شحنة الباخرة الثانية 25٪ .

من جانبه وكيل شركة M.s.b وكيل الباخرتين بسواكن،إن إعادة الشحنتين ستضر بسمعة الصادر السوداني، مطالباً بالبحث عن أسباب نقص المناعة لصادر المواشي الحي وبضرورة مراعاة المعايير والاشتراطات وتطبيق اللوائح البيطرية.

و أوضح أن الخطوط الملاحية تجتهد في مواكبة متطلبات سوق المواشي من تهيئة المراكب ومن الإسراع في وصول ميناء جدة في زمن معقول، مضيفاً أن الباخرة المبروكة تحركت من سواكن مساء الثلاثاء ووصلت جدة الأربعاء، اما الباخرة الايمان تحركت صباح الخميس ووصلت ظهر الجمعة.

ويتوقع أن ترسو مساء الجمعة باخرة المواشي المعادة الثانية بعد أن رست مساء أمس الباخرة الأولى بميناء سواكن لتفريغ شحنتيها من المواشي المعادة.

بورتسودان : عبدالقادر باكاش

السوداني

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