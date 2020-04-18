بالفيديو.. شاهد سودانيات يتحولن من فتيات عاديات إلى فاتنات وملكات جمال بعد دقائق من عمل “الميك آب” ويصورن المشهد عبر هواتفهن





تداول نشطاء على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لفتيات سودانيات يقومن بتصوير انفسهن قبل عمل “الميك آب” وبعده وهو ما يظهر فرق كبير في شكل الفتيات بعد ذلك.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد ذكر ناشرو المقطع على السوشيال ميديا أن الفتيات السودانيات اللاتي تغير شكلهن وأصبحن فاتنات وملكات جمال بعد عمل “الميك آب” قد صورن انفسهن عبر تطبيق “تيك توك” وهو النسخة الدولية من تطبيق “دويين” المنتشر داخل الصين، والذي تمّ إطلاقه في العام 2016.

ويشير محرر كوش نيوز إلى أن التطبيق في الواقع لا يختلف كثيراً عن تطبيقات أخرى نعرفها، حيث بإمكان المستخدمين تحميل فيديوهات قصيرة، لا تتعدى مدتها 15 ثانية، وتقاسمها مع الأصدقاء.

أي أنه يعمل بطريقة مشابهة لطريقة عمل فيسبوك مثلاً، أو غيره من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن المادة الأساسية التي يتشاركها الأصدقاء فيه ليست المنشورات (الكتابات) أو الصور، إنما مواد الفيديو.

على موقع الشركة المصنعة، يعرف التطبيق نفسه “بالمنصة التي تصوّر وتوثّق وتقدّم وجه العالم الخلاق، المعرفة، ولحظات الحياة المهمة عبر جهاز الهاتف الذكي”.

الحرطوم _ النيلين

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