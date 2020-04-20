حكومة الكورونا: توبخ من يقفون في صفوف الصلاة وتتجاهل من يقفون في صفوف الغاز والخبز





حكومة الكورونا

حكومة قحت دي هي في نفسها كورونا زي ما بقول كتير من المواطنين وهي المسؤولة عن تفشي الكورونا لأنها :

١/ استهترت بالكورونا ووزير الصحة سماها الكورونا الصغيرة .

٢/ استهترت بعملية الحجر وأدخلت عدد كبير من القادمين من الدول الموبوءة بدون أن تقوم بحجرهم .

٣/ أعلنت إنها كانت قد أخذت أرقام وعناوين القادمين من الخارج ولكنها فقدت التواصل مع معظمهم لأنهم أعطوها معلومات مغلوطة.

٤/ لم تتمكن من معالجة أمر الصفوف التي تزداد طولاً كل يوم.

٥/ صنعت أزمة مواصلات كبيرة مما خلق تزاحماً كبيراً.

٦/ متهمة بالاستثمار السياسي في الكورونا وهناك أدلة كثيرة على ذلك .

٧/ تغلق المحطات في ولاية الخرطوم ولا تزودها بالوقود بزعم عدم الحاجة بينما هو في الحقيقة تغطية لقلة المخزون .

٨/ توبخ من يقفون في صفوف الصلاة وتتجاهل من يقفون في صفوف الغاز الخبز البنزين الجاز .. الخ.

يوميات ثورجي

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