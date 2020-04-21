



فشل حمدوك وفشلت قوة الحرية والتغيير في ادارة البلاد.

ذهب الملف الاقتصادي للجيش نسبة لتدهور الوضع المعيشي وكان اخر ملف لهم.

علي ذلك تبقي عسكرية

فشلو بعد اعلامهم الكاذب وادارتهم للبلاد بصورة غريبة

فشلو بعد ان كانت في يدهم معلقة من الذهب في الخروج بالبلاد الي برة الامان .

لم يحققو اي حرية وهم يكبتون حقوق الشعب من الخبز والوقود والغاز وكبت صوت الغلابة الكادحين يواصلون مشروع التمكين الذي كان من سياسات الحكومة السابقة والذي رفضوه .

فشلو في ادرة ملف السلام وخدعونا اعلاميا .

فشلو تحقيق العدالة في حق الشهداء وفض الاعتصام ومحاكمة الفاسدين ايضا خدعونا اعلاميا .

فشلو في تحقيق الامن وكسرو هيبة اجهزتنا الامنية .



فشلو في توصيل الحقيقة للشعب واعطاءه مهدئات لم تعالج اي مشكلة في الازمات الحالية عيش بنزين جاز غاز موصلات تضاعفت اسعار المواد الغذائية وكل احتياجات و اساسات الحياة للمواطن الكريم لم تتوفر لشعب السوداني اي شي بل زادو الطين بلة بالكرونا السياسية وضخمو ارقام لم توجد في السودان وزادو في ذلك قفل الشعب داخل بيوتهم بالاجبارى ومنعهم من صلاوت الخمسة في مساجد يعني تموت جعان وكافر ومرتد عن دين الاسلام بسبب هولاء القحاته والعلمانيين والشيوعين ومرتزقت وصهاينت وعملاء المنظمات الخارجية المرتدين الزناديق حانت ساعة الحسم فالشعب السوداني في شوارع الان..

عكرمه ضرار

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