



فتوى لعدد من الهيئات العلمية وكبار علماء الأمة بخصوص الفطر في رمضان في ظل انتشار وباء (كورونا-كوفيد19)

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ما قول علماء المسلمين ومشايخ الملة والدين في صيام شهر رمضان في ظل تفشي وباء الفيروس التاجي (كورونا-كوفيد19)؟ وما حكم الإفطار خشية ضعف المناعة المسببة للإصابة المحتملة بالوباء المذكور؟ وما حكم إفطار من أصيب به؟ أفتونا مأجورين.

الجواب وبالله التوفيق:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد:

فإن صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال تعالى: {يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} إلى قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }[سورة البقرة: 184-185].، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام” رواه البخاري ومسلم، وقد أجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض، وأنه أحد أركان الإسلام.

ويجب صيام شهر رمضان برؤية هلاله أو إتمام شعبان ثلاثين يوماً، ووجوبه يقع على كل مسلم مكلف مطيق للصوم مقيم.

ولا يجوز تركه إلا لعذر شرعي، كصغرٍ، أو جنونٍ، أو سفرٍ يبيح رخصة الفطر، أو حيض أو نفاس، أو مرض أو هرم يشق معهما الصيام؛ لقول الله تعالى: { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }. [سورة البقرة: 185].

وأما إسقاط شعيرة الصوم بسبب تفشي وباء (كورونا-كوفيد19) بحجة أن الصوم يضعف المناعة مما يخشى معه انتقال الوباء للصائمين ونحو ذلك؛ فقد قمنا بسؤال المتخصصين من علماء الطب الحديث الثقات عن ذلك، وجاء في جوابهم: (لا يوجد أي دليل علمي يثبت تأثيراً سلبياً للصوم على الجهاز المناعي لجسم الصائم، ولا يتسبب الصيام بالإصابة بفيروس كورونا ولا بتسهيل الإصابة به؛ بل إن الصيام يسهم في تقوية جهاز المناعة وإعانة الجسم على التخلص من كثير من الأمراض).

وبناء على جواب علماء الطب الحديث: فإن الإفطار خشية الإصابة بفيروس كورونا أو نحوه تقدير فاسد واحتياط مُتوهّم باطل، وعذر غير معتد به شرعاً.

والمقرر في الفقه والقواعد والأصول؛ أن الإفطار لا يجوز على التوهم في حال الصحة والإقامة.

أما من أصيب بالفيروس المذكور أو نحوه من الأمراض وخشي الأطباء الثقات عليه زيادة المرض أو تأخر البرء فإنه يجوز له الفطر، بل قد يجب في بعض الحالات، حفاظاً على نفسه، وقد تقرر في علم الأصول والمقاصد أن الحفاظ على النفس من ضمن الضروريات التي جاء الإسلام للحفاظ عليها وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

هذا ونسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا، ويرحم موتانا، وكما بلغنا رجب وشعبان أن يبلغنا رمضان، ويجعلنا ممن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا.

والله أعلم وأحكم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حرر يوم الاثنين 27 / شعبان / 1441هـ

يوافقه 20/4/2020م

الهيئات والروابط العلمائية الموقعة على البيان أعلاه:

– رابطة علماء المسلمين.

– رابطة علماء أهل السنة.

– رابطة علماء آسيا.

– رابطة علماء المغرب العربي.

– الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدُّعاة.

– دار الافتاء الليبية.

– رابطة العلماء السوريين.

– رابطة أهل السنة والجماعة في العراق.

– رابطة علماء إرتيريا.

– مجلس علماء العراق.

– المجمع الفقهي العراقي.

– مركز تكوين العلماء بموريتانيا.

– هيئة علماء السودان.

– هيئة علماء المسلمين في العراق.

– هيئة علماء المسلمين في لبنان.

– هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أبرز الشخصيات:

أ.د علي محيي الدين القره داغي الحسيني الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

أ.د هشام قريسة رئيس جامعة الزيتونة.

الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا.

أ.د عبد الحي يوسف نائب رئيس هيئة علماء السودان.

الشيخ سامي الساعدي أمين عام مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية.

د. محمد العبدة نائب رئيس رابطة علماء المسلمين.

د. محمد عبد الكريم الشيخ أمين عام رابطة علماء المسلمين.

د. نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين بالخارج.

د. أمين المصلح رئيس المجلس العلمي لرابطة أهل السنة والجماعة في العراق.

الشيخ سعيد عزام رئيس مجلس الإفتاء السويدي.

الشيخ حسن دريج حسين الجنابي المنسق العام لرابطة أهل السنة والجماعة في العراق.

د. عبد الحميد العاني الناطق الرسمي لهيئة علماء المسلمين في العراق.

أ.د الحسن بن محمد العلمي من علماء المغرب.

أ.د توفيق بن أحمد الغلبزوري من علماء المغرب.

أ.د حسن يشو من علماء المغرب.

أ.د خالد بن مذكور المذكور من علماء الكويت.

أ.د سامي الفريضي من علماء الزيتونة.

أ.د عبد المحسن بن زين المطيري من علماء الكويت.

أ.د علي العشي من علماء الزيتونة.

أ.د عمر بن عمر من علماء الزيتونة.

أ.د فضل مراد من علماء اليمن.

أ.د محمد أكرم الندوي من علماء الهند.

أ.د مختار الجبالي من علماء الزيتونة.

أ.د نور الدين الخادمي من علماء الزيتونة ووزير الشؤون الدينية الأسبق في تونس.

أ.د وصفي عاشور أبو زيد من علماء الأزهر.

د. أحمد حوى من علماء الشام.

د. أيمن شعباني من علماء الشام.

د. بلخير طاهري الإدريسي من علماء الجزائر.

د. حامد الإدريسي من علماء المغرب.

د. حسان الصفدي من علماء الشام.

د. حمزة بن علي الكتاني من علماء المغرب.

د. سعد العثمان من علماء الشام.

د. سلطان بن إبراهيم الهاشمي من علماء قطر.

د. عبد الله بن إبراهيم الهاشم السادة من علماء قطر.

د. عبد المجيد البيانوني.

د. علي العلايمي من علماء الزيتونة.

د. عمر الشبلي من علماء الزيتونة.

د. غازي التوبة من علماء الشام.

د. فؤاد محمد أبوعود عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة مصراتة وعضودار الإفتاء الليبية.

د. محمد أبو الخير شكري من علماء الشام.

د. محمد الصغير من علماء الأزهر.

د. محمد بن حسن المريخي من علماء قطر.

د. محمد روابحية من علماء الجزائر.

د. محمد هندو من علماء الجزائر.

د. محمد يسري من علماء الأزهر.

د. معز المجولي من علماء الزيتونة.

د. ياسر بن عجيل النشمي من علماء الكويت.

الشيخ إبراهيم الحسون من علماء الشام.

الشيخ إبراهيم ولد يوسف الشنقيطي من علماء موريتانيا.

الشيخ أحمد بن علي بن حجر البنعلي من علماء قطر.

الشيخ أسامة الرفاعي من علماء الشام.

الشيخ الحسن بن علي الكتاني من علماء المغرب.

الشيخ بلال بن محمد آل زروق من علماء المغرب.

الشيخ جاسم بن محمد الجابر من علماء قطر.

الشيخ حمزة بلقاسم من علماء الجزائر.

الشيخ داعي الإسلام الشهال من علماء لبنان.

الشيخ رضوان نافع من علماء المغرب.

الشيخ سعيد مصطفى من علماء الأزهر.

الشيخ عادل رفوش من علماء المغرب.

الشيخ عبد الرحمن كوكي من علماء الشام.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد آل ثاني من علماء قطر.

الشيخ عبد العليم عبد الله.

الشيخ عبد الله العثمان.

الشيخ عبد الله رحال.

الشيخ علي الحبيب سعيد من علماء تونس.

الشيخ مجد مكي من علماء الشام.

الشيخ محمد بحر الدين من علماء المغرب.

الشيخ محمد بن توفيق الشاتي من علماء لبنان.

الشيخ محمد بن طايس الجميلي من علماء قطر.

الشيخ محمد سالم المجلسي من علماء موريتانيا.

الشيخ محمد سيديا النووي من علماء موريتانيا.

الشيخ مختار ولد العربي مؤمن من علماء الجزائر.

الشيخ مطيع البطين من علماء الشام.

الشيخ موفق العمر من علماء الشام.

الشيخ يونس حيدان من علماء المغرب.

فضيلة الشيخ د. أسامة أبوبكر من علماء الأردن.

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