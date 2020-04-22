صورة غاز او مواصلات واي ازمة من الازمات الكتيرة دي ما بتتوجب عليك كجدادة تخون الزول الناشرها





ممكن اي حراك او ناشط يعمل رايح وما يكتب عن اي حاجة حاصلة في البلد ممكن عادي يبطلوا معارضة لقحت

منها نبطل نشوف التعليقات الغبية والساذجة من القطيع الما عندو راعي دا

يعني صورة لي صف عيش فيو الف نفر في زمن الكورونا دا تعلق فيو تنبذ وتسيئ و تخون الزول الكاتبو زول بعمل كدا دا ما عندو اي فهم في راسو

او صورة غاز او مواصلات اي ازمة من الازمات الكتيرة دي ما بتتوجب عليك كجدادة تنبذ او تخون الزول الناشرها

لانو لو ختيت نفسك في مكان اي زول في الصف دااو اختك او امك او اخوك او اي فرد من اسرتك دا ما بكون تعليقك

اخيرا

مافي داعي لي اي تظاهرات او تجمعات من اي مسمي في الدولة دي

ومافي داعي لي اي دعوة اسقاط لحكومة سقطت وانتهت في نظر اي مواطن

وحتسقط فعليا لمن المواطنين ديل يفضو من الازمات الهم فيها يا اقنعوا من انو الازمات دي تنتهي والكرونا تنتهي،

مسالة وقت بس

صفوف الوقود حتنتظرنا لما بعد الكورونا

وكذلك العيش

وكذلك الغاز

وكذلك المواصلات

نقعد في البيت

نتجنب التجمعات الما ضرورية

ستر الله علينا و عليكم

عبدالله عمسيب

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