رأي الشيخ عبدالحي على ما أعلنه مجمع الفقه بالسودان بأن السبت سيكون هو الاول من رمضان













بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، واصلّي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على فعل الخيرات وأن يتقبل منا الطاعات وأن يوفقنا لما يرضيه عنا.

قد سأل بعض الاخوة عن ما أُعلن في مجمع الفقه الإسلامي من أن غدا الجمعة ان شاء الله هو المتمم للثلاثين من شعبان وان يوم السبت ان شاء الله سيكون هو الاول من رمضان ، وقد قالوا بأن دولا كثيرة اعلنت ان غدا ان شاء الله هو الاول من رمضان،

واقول لاخواني واخواتي في السودان بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون مع الجماعة فقال : ” صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ” وتعلمون أن طائفة مقدرة من العلماء قديما وحديثا قد قالوا بأن لكل بلد رؤيته فلذلك ارى ان تكونوا مع الجماعة وان تتبعوا هذا الإعلان وألا يكون ذلك سببا للمشاقة والمخالفة والنزاع بين الناس.

بل اتبعوا ما أُعلن من الجهة الرسمية فاعتبروا ان غدا هو المكمّل للثلاثين من شعبان ويبدأ الصيام من يوم السبت وأسأل الله عز وجل ان يتقبل منا اجمعين

والسلام عليكم ورحمة الله

د. عبدالحي يوسف