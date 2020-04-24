من هو عبد الباسط حمزة ؟





هذا هو المهندس السوداني عبد الباسط حمزة

في البداية نذكر بعض إنجازات المهندس عبد الباسط حمزة للشعب السوداني بلا امتنان:

على سبيل المثال:

١.المهندس المنفذ لطريق سنار سنجل الدمازين

٢. المهندس المنفذ لطريق عطبرة الخرطوم

٣. صاحب فكرة وتنفيذ وإشراف وتمويل طريق دنقلا ارقين (حوالي ٤٠٠ كلم بتكلفة ١٥٠ مليون دولار لم تدفع منها خزينة جمهورية السودان مليم واحد

٤. اشرف ونفذ تحويل مصلحة البريد الى شركة سوداتل بكل نجاحها

٥. قام بتنفيذ مشروع الالياف الضوئية من بورتسودان الى الخرطوم وهو البنية التحتية للاتصالات التى يستمتع بها الجميع الان

٦. فام باستقطاب مستثمرين اجانب وشارك في انشاء شركة ًام تي ان للاتصالات. وتدخل للخزينة العامة بلايين الجنيهات ضريبة اشتراك لملايين المشتركين

٧.اشرف على فكرة وقيام التصنيع الحربي والذي كان له القدح المعلى في دعم القوات المسلحة في حرب الجنوب بعد ان تخلت عنها الأحزاب الحاكمة

٨. صاحب فكرة وتنفيذ وجلب مستثمرين اتراك وعرب لمول عفراء وهو اول مول في السودان للتسوق

٩. صاحب فكرة وتنفيذ واستقطاب راس المال الخليجي والسعودي لبناء فندق روتانا الواجهة المشرقة للسودان

١٠. قام بالإشراف على إرجاع فندق قصر الصداقة الى احضان الوطن بعد ان تم بيعه لمستثمر سعودي وقام هو بترتيب ارجاعه الى حظيرة الوطن وقام ببناء برجين بمساهمة مستثمرين يعدان اعلى الأبراج في السودان وهو مفخرة للسودان.

١١.قام ببناء مصنع للطوب الحراري الاول من نوعه في السودان والذي كان قفزة نوعية للبناء بالسودان

١١. قام ببناء العديد من المدارس وقدمها هدية لوزارة التربية والخلاوى والمساجد في السودان

١٢. قام ببناء مراكز صحية وبناء مستشفى للاطفال بمدينة ربك جاهز للافتتاح وبسعة ٢٠٠ سرير

وقدمه هدية لحكومة النيل الأبيض لايرجو جزاء ولا شكورا.

هذا هو المهندس عبد الباسط حمزة واعتقد ان كل منصف يضعه في مقام الذين قاموا بنقلات نوعية في خدمة الشعب السوداني.

وهذا قليل من كثير لا نود الإفصاح عنه حتى يكون مؤجوراً باذن الله

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