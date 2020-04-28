الفصل السادس… فسخ وجلخ!





حكى لي صديقي قصة أن رجلا تزوج امرأة ليست على قدر من الجمال… لكن صاحبة الكوافير جعلتها جميلة بأشياء ركبت… وأشياء عدلت… واصباغ أضيفت فراها في غاية الجمال يوم الزفاف… لكن عندما دخل عليها رآها تختلف تماما ونقيض لما رأها من قبل وأدرك أن صاحبة الكوافير (أكلت فيه باسطة ) ، فاتصل عليها وشكرها… وقال لها سوف أهديك هدية قيمة وهي تلفون ماركة ايفون… ففرحت حتى برزت نواجزها…. اشتري صاحبنا تلفون (ربيكا) ووضعه في صندوق ايفون وغلفه بأدوات التغليف التجميلية وارسله لها وفتحت الصندوق ووجدت التلفون ربيكا فغضبت واتصلت به وقالت له : لماذا هذا الغش؟ فرد عليها….. هذه بتلك…

فسخ وجلخ مفردات مستحدثة في لغتنا العامية…. اما كلمة فسخ في عاميتنا هي حك الجسم وتبيضه اما في اللغة العربية تعني فسد اي فسخ رأيه تعني فسد رأيه… اما كلمة جلخ بالعامية تعني تقشير الشيء وكذلك في اللغة العربية تعني نفس المعنى وتم الاتفاق تماما في المعنى بين بنت عدنان وبنت السودان عاميتنا السمحة… المهم في الأمر الكلمتين تعنيان تحويل لون الجسم تماما من اسمر إلى ابيض فاقع لونه…..

الفسخ والجلخ مسالة مهمة جدا عند المرأة السودانية فكثرت محلات بيع الكريمات وأصبحت تجارة رائجة، بعض الرجال أصبحوا يلهثون خلف أدوات الفسخ والجلخ وبالذات الفنانين والوجوه الإعلامية وبعض القيادات السياسية المرموقة فالخمسيني بهذه الأدوات يصبح عشريني العمر إذا كمل الفسخ والجلخ ببعض الملحقات التجميلية مثل الاصباغ وهكذا…. فصاروا الرجال (ملس) وانتهى عهد الغبشة وسيرة الغبش وأصبحت الغبشة( نبذة) للرجال بعد أن كانت سابقا مدحا لهم وتدل على الشجاعة والفراسة…

حكي لي أحد من يعملون في هذه التجارة انها فيها ربح وفير ومعظم الذين يستفيدون من هذه السلعة…

سلعة الفسخ هن النساء وعلى الرجل وضع بند وميزانية لزوجته وان لم ينفذ ذلك يوضع تحت البند السادس بالتدخل ووضع اليد على الجيب وما فيه بالقوة وأخذ ماتريد! وذكر لي أن الفنانات يصرفن مبالغ ضخمة في الفسخ والجلخ و في إبداء زينتهن بشكل أفضل وأجمل لدرجة انك ترى الفنانة اليوم بشكل…. وغدا تراها بشكل مختلف… وإذا أردت التأكد من ذلك ارجع الى أرشيف الفنانة انظر شكلها قبل وشكلها بعد ستجد الفرق الشاسع…

الكريمات التي تستعمل لهذه الأشياء يكتب على عليها كذبا منتج طبيعي من الأعشاب الطبيعية لتطمين المشتري لكن هي مكونات كيميائية تضر بالجسم مستقبلا وتترك آثارا سالبة على الجسم أن تركت… فما أجمل السمرة……وما أجمل الخدرة الناعمة….. وما أحلى أدوات التجميل البلدية فكوني فاطمة السمحة فجمال التقوى خير….

✍ياسر الفادني

الراكوبة

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