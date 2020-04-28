استهداف ممنهج للإسلام متخذين من الكيزان مطية والواقع خير شاهد والأمر لايحتاج إلى تدليل وبيان





الكيزان ليسوا كما صور لكم .

قيل قديما..

اذا اردت ان تقود شعبا فاجعل لهم عدو واخبرهم بأن الوطن فى خطر ثم قدم نفسك كمنقذ اوحد .

هذا بالضبط مافعلوه هؤلاء القحاتة العلمانيين الشيوعيين وجعلوه منهجاً للسيطرة على الدولة وكرسوا كل جهودهم الإعلامية للنيل من الإسلام متخذين من الكيزان مطية بطمس صورتهم كاقبح مايكون

واقنعوا الكثيرون بأن هؤلاء الكيزان لامثيل

لهم فى السوء..

ومن ثم قدموا أنفسهم كمنقذين وعمدوا على رفع سقف الطموحات لدى الشباب خاصة ورسم صور مستقبلية لأحلام وردية تلبي رغباتهم وشهواتهم ،، وهكذا هى السياسية فى أخبث صورها..

كذب وتضليل ووعود بها تتحقق المآرب.. فقط للوصول لكرسي السلطة.

الكيزان ليسوا بهذا السوء..

والا لما ظلوا فى الحكم ثلاثون عاما،، بالتأكيد وبطبيعة الحال لم تكن هذه الفترة على وتيرة واحدة.. فتغلبت ما بين نهضة و استقرار وتردى حكمتها ظروف ومتغيرات كثيرة …وقد انجز فى عهدهم الكثير جدا ولكن “عين السخط تبدئ المساوئ” ..

وروح الانتقام تعمى القلوب والابصار.

ليس المقصود تبرأة احداً من الخطأ ولكن وضعاً للامور فى نصابها وحجمها دون غلو..

فمن الكيزان من اجرم و تجبر وظلم..

و كان هنالك سوءاً فى الادارة

.. وقد تفاقم الحال فى السنين الاخيرة من عمر الإنقاذ ، ولكن وان كان.. فهو بلا شك احسن حالا وبكثير جدا من الان.

كذلك الحال فى الفساد على المستوى الفردى استغلالا للنفوذ وغير ذلك الا انه أيضا الدولة كماهى كانت دولة مؤسسية و قانون ولها هيبتها المحلية والاقليمية والدولية كاحسن حال وبالف مرة

مما عليه الآن من عشوائية وسوء إدارة وتخبط

وعدم كفاءة وانعدام حتى فى الرؤى التخطيطية

وتفشى روح الانتقام..

استطيع ان اقول بأن شعارات الثورة واهدافها

كذبها الواقع تماما..

بل ان هذه الأهداف والشعارات كانت متمثلة فى الإنقاذ اكثر .

أيضا من التضليل الذى انتهجته قحت تعيين

وتشكيل الحكومة الانتقالية وفق فكر ومعتقد

ايدلوجى.. وليست الكفاءة.. ثم العمل على اقناع

الناس بأن من تم تعيينهم كفاءات..

مع الاستمرار فى تشويه صورة الكيزان بانهم غير مؤهلين وكان ذلك من أسباب فشلهم لإدارة الدولة..

ولكن الحقيقة التى غيبت بالحقد ان غالبية الكيزان او 95% منهم مؤهلين وهم خريجى افضل الجامعات داخليا وخارجيا ان كانت جامعة الخرطوم فهم خريجيها وعملوا بها كاساتذة ومديرى وعمد لكلياته.. وان كان خارجيا.. فقد نالوا الشهادات فوق الجامعية الماجستير والدكتوراة من أفضل الجامعات البريطانية والأمريكية منذ السبعينات والثمانينات

بل لم تمر حكومة على مر تاريخ السودان بها كفاءات علمية وعملية كالانقاذ..

بدون تعصب اقرأو السير الذاتية لكل واحد من هؤلاء الكيزان حينها ستعلمون بأنه ليست ثمة مقارنه بين الكيزان وهؤلاء القحاتة.

اختصارا..

– نعلم يقينا بأن الثورة قد سرقت من قبل الشيوعيين والعلمانيين

وان استهداف الكيزان بصفة خاصة والاسلام بصفة عامة من قبل الشيوعيين والعلمانيين هو استهداف عقدي فى المقام الأول..

– استغلال الاخطاء وتفخيمها واخراجها بصورة أكثر نفورا مع نسج القصص كلما خمد لهيب الثورة مثل الإكثار من وجود مستندات مهربة.. واكتشاف ان المؤسسة الفلانية بها تجاوزات

وفساد.. وخلق قصص وروايات التعذيب،، كل ذلك لم يثبت قانونا يا من تتشدقون بدولة القانون لم يثبت شئ من كل هذه القصص وتلك الروايات

ومنها المال المنهوب و ٦٤ مليار بماليزيا ومائة مليار تم العثور عليها.. وايضا الأموال التى تم العثور عليها فى خزن وحاويات وجرارات لم يثبت من ذلك شئ

ويظل الأمر كذب وافتراء..

و تهويلا وانتقاما ضمن حملة تشويهيه من عدو تاريخي لدود ..

بل وصل حال الانتقام بسن قوانين خاصة مجرمة وموجهة صنعت خصيصاً لتجريمهم سياسة وحقداً بعد أن عجزوا لإثبات ما ادعوه قانونا وعدلا.

– الاستهداف الممنهج للإسلام متخذين من الكيزان مطية والواقع خير شاهد والأمر لايحتاج إلى تدليل وبيان.

– الإرهاب الفكري بترسيخ فكرة عدم قبول الإسلاميين والتخويف المستمر من عودة

الكيزان دليل على قبول الإسلاميين لدى الشعب السودانى والخوف من انجلاء حالة التغييب والتى حينها سيقبل الشعب الإسلاميين

وان كانوا كيزان لان هذا

الشعب شعب مسلم محبا للاسلام خلقة .

Muhammad Alsir

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