المحكمة الدستورية حكمت لصالح عبد الباسط حمزة وأمرت بإطلاق سراحه وفي تعدي سافر لسلطات اعلي جهة قانونية في السودان لم يحدث





بيان رقم (٥) من أسرة المهندس عبد الباسط حمزة المحبوس لاكثر من عام دون محاكمة

(الموضوع :- فرية لجنة التمكين انها طلبت المستندات المؤيدة لقانونية وسلامة امتلاك الأراضي المنزوعة، و ان عبد الباسط حمزة فشل في ذلك.)

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و كما وعدنا في بياناتنا السابقة ان نقوم بتفنيد ادعاءات لجنة التمكين و التي قامت بنشر معلومات كثيرة فيها تضليل و تشويه و ربما تهويل للمتلقي العادي .

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جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التمكين . عن عبد الباسط حمزة و المحبوس ظلما لأكثر من عام ، ان اللجنة طلبت منه المستندات المؤيدة لقانونية وسلامة امتلاكه للأراضي المنزوعة، وقد فشل في ذلك..

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الرد علي الفرية :-

ان التحريات التي أجرتها النيابات المختصة لمدة تزيد عن الستة أشهر لم تستطيع الحصول علي اي شيء يفيد بالفساد . و قد أوصت بإخلاء سبيله عدة مرات ، و ما جاء عن هذه اللجنة عارٍ تماما من الصحة و ان كل المستندات المؤكدة لقانونية امتلاك الأراضي موجودة و بطرق النيابات المتخصصة و مصلحة الاراضي و جهاز الاستثمار .

لم تطلب اللجنة ما ادعته في مؤتمرها الصحفي و لم يفشل عبد الباسط في الرد ، بل طلبت من عبد الباسط (مساومة) لكنه رفض دفع “جنيه” واحد دون وجه حق ، و قال لهم بملء الفيه : “اذهبوا حيث شئتم” .

بيان رقم (٦) من أسرة المهندس عبد الباسط حمزة المحبوس لأكثر من عام بدون محاكمات

(الموضوع :- المحكمة الدستورية)

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و كما وعدنا في بياناتنا السابقة ان نقوم بتفنيد ادعاءات لجنة التمكين و التي قامت بنشر معلومات كثيرة فيها تضليل و تشويه و ربما تهويل للمتلقي العادي .

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تم حجز عبد الباسط حمزة في ١٦ ابريل ٢٠١٩م و لمدة تزيد عن الستة اشهر لم يتم التحقيق معه و ظل حبيسا دون وجه حق

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قامت النيابات المختصة في الثراء الحرام و نيابة الفساد و نيابة الاراضي بالتحقيق معه لمدة تزيد عن الستة أشهر لم تستطيع الحصول علي اي شيء يفيد بالفساد

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أوصت النيابات بعد التحقيق بإخلاء سبيله عدة مرات ، الا ان السلطات لم تفرج عنه ، الأمر الذي دعي إلي رفع دعوي أمام المحكمة الدستورية و بعد مداولات حكمت المحكمة الدستورية لصالح عبد الباسط و أمرت بإطلاق سراحه . لم يطلق سراحه في تعدي سافر لسلطات اعلي جهة قانونية في البلاد،

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بدأ التحقيق معه مرة اخري و أكدت مرة اخري كل تقارير النيابات براءته من التهم مع التوصية بإطلاق سراحه و رفعت الامر للنائب العام في مارس الماضي الذي احتفظ بالملف و لم يقرر في شأنه إلي أن ظهر موضوعه في المؤتمر الصحفي الخاص بلجنة التمكين .

أسرة المهندس عبد الباسط حمزة

أبريل 28, 2020

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