الحكيم يقترح لوزير الصحة: السماح بعزل الراغبين من المشتبه بهم وحاملي فيروس كورونا في منازلهم





#مقترحات_الاستجابة لفيروس_كورونا

السيد المحترم وزير الصحة :

نقدم لسعادتكم مقترحات نظن انها تساهم في التخفيف من معضل كرونا نرجو تبنيها :

١. السماح بعزل الراغبين من المشتبه بهم وحاملي فيروس كورونا في منازلهم ، تحت تعهد ورعاية اسرهم كما تفعل الكثير من الدول ( بحسب د. زهير السراج المتواجد بكندا )؛

٢. التواصل معهم باستمرار عبر تطبيق تواصل خاص سهل الاعداد مرتبط بالجوال

(مخترع سوداني قام به في السويد)

٣. تكوين فرق طبية متحركة مناطقية ( سيارة اسعاف) تصلهم يوميا للمتابعة ، وتستجيب لطلباتهم ، وتكون تحت الخدمة

( تتواجد مئات الاسعاف للاستفادة منها)

#النتيجة_والمبرر :

هذا سيقلل الوصم ،

و يريح المريض واسرته،

ويشركهم في الاشراف والمسئولية ،

ويقلل الانكار المتولد من الهلع ،

ويقلل احتمالية انتقال العدوى داخل مراكز العزل – نُذكر بالكم المقدر من الكادر الطبي المصاب او القابع في العزل –

و يقلل تكلفة العزل نفسها ، و يخفف الضغط على الكوادر الطبية والمشافي .

شاركونا الراي والنقاش يا سادة يا كرام

محمد هاشم الحكيم

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