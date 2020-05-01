



١١٠ مليون دولار اعانة لدرء الكورونا

مليارات القومة للوطن

شحنة الإغاثة الاتبرع بيها جاك ما

شحنة الإغاثة الاتبرعت بيها الإمارات

تبرعات المغتربين

خلصت في ٣٠٠ حالة

انتو البلد دي مواردها صفر ؟

يعني هسه في السنة الحكمت فيها قحت دي ما دخل الخزينة و لا قرش؟

وين عائدات الصادر؟

وين ضرائب العمالقة؟

ملايين حميدتي الدخلت البنك وين؟

القروش الاتصادرت وين؟

لا في مستشفى جديد اتبنى

و لا كبرى قام

و لا مدرسة توحد الله

و لا بير اتحفرت

و لا الأسعار رخصت

و لا السلع اتوفرت

و لا الديون اتسددت

القروش اتصرفت على شنو؟

اعتبروا الشعب مستهتر .. اعتبروه جاهل .. اعتبروه اي شئ .. السؤال

ما هي خطة وزارة الصحة للتعامل مع هذا الشعب ؟ غير “اترزع في بيتك ما عندي ليك غير بنادول”

ماهي آلية تنفيذ الارتزاع ده؟

اتنين

الحظر لمدة ثلاثة أسابيع قارب الان على النهاية

ما هي خطة وزارة الصحة لما بعد انتهاء الحظر .. هل سيتم تمديده ؟ هل سيرفع؟

اذا تم تمديده .. نرجع للسؤال الأول : كيف ستجبر الشعب على الارتزاع ؟

و اذا رفع .. كيف ستتعامل مع انتشار العدوى

فكر في الأسئلة دي و ابني عليها خطتك

—

ناس متعلمة .. و فاهمة .. و واعية .. و أمورها ميسورة .. بتقدر تقعد في بيتها ٦ شهور بدون ما ينقصها شئ .. و ما ملتزمين بالحظر .. طالعين وين ؟ ناس أمي .. جايين من وين ؟ من القهوة .. سايق على وين ؟ عندي حاجات كدة بس اقضيها

و يجي يقول ليك “الشعب ده شعب غبي .. الشعب ده مستهتر”

و انا مش معانا حضرتك و لا ايه ؟

اما الفئة الأخرى و هي الأغلبية ما ح تتحظر يا اكرم .. يا اكرم ما ح يتحظروا ..

ناس دخلها في اليوم كلو ١٠٠ جنيه بدخلها ببيع المناديل .. لو اتحظر أنت ملزم تدفع ليهو يوميًا دخله ده .. ما بتقدر

ناس لازم تطلع تجيب موية تشربها خليك من الغاز و لا البنزين و لا الرفاهيات دي .. موية بس ..

ناس لازم تطلع للعلاج .. و أنت ما عندك لا إسعافات و لا إمكانيات و لا الوعي عشان تقدر تقيهم من العدوى ..

و ناس ما واعية لا ح تبطل بكيات و لا كرامات و لا سلامات ..

اها يا اكرم .. ما هي الخطة ..

ح تعمل شنو ؟

يعني قول لينا

ح نعمل كذا و كذا و كذا و أصدرنا قرار كذا و كذا

مش تقول لينا

ح تموتوا ..

لا خلافات و لا سياسة و لا رأيي فيك ده كلو خليهو

انا كمواطنة سودانية تشعر باشد القلق على اهلي و اسرتي و أصدقائي و السودانيين عموما ..

ما هي الخطة لمواجهة المرض حتى لا يحصد آلاف الأرواح يا اكرم غير الحظر لانه علميا انا و أنت عارفين انه لن يطبق ..

ماهي الخطة ؟

Shadia Omar

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