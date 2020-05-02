هنالك مؤشر قوي على أن الدجاج القحتي بات يخشى أن يفقد السيطرة الكلية علي فيسبوك





لايف د.الجزولي علي صفحته فقط حقق ربع مليون مشاهدة .. مما يعنى أن عدد مشاهدي مقطع الجزولي على صفحته فقط أكبر من عدد الذين شاهدوا مقطع حمدوك .. ومما يعني أن المقاطع الموجزة لهذا الفيديو والمتداولة على محموعات الواتساب ربما تبلغ مليون مشاهدة .. وهي خسارة تاريخية للدجاج القحتي المدرب في ميدان السوشال ميديا ..

الحملة التي أطلقها دجاج قحت للهجوم على بعض الأقلام التي تعارض الحكم القحتي .. تبدو كمؤشر قوي على أن الدجاج القحتي بات يخشى أن يفقد السيطرة الكلية علي فيسبوك ..

ولذلك وفي صباح اليوم الذي يلي البث المباشر صدر توجيه للدجاج الألكتروني بتركيز الهجوم علي مقدم اللايف ..

عمومآ كرسي المعارضة مريح .. وموقف المعارضة في ظل ظروف أقتصادية وسياسية صعبة هو الموقف الشعبي ..ولا يمكن للقحاتة مهما كانت وسائل الدجاج الألكتروني المتاحة لهم من حل مشكلة الحوع عبر فيسبوك ..

لن تنجو هذه الحكومة الا عبر دعم سخي ومباشر من الجهات التي أسلمتها السودان .. ولسوء حظها فأن هذه الجهات لن تكون قادرة علي تقديم هذا الدعم حتى نهاية هذا العام ..

#وهكذا

عبد الرحمن عمسيب

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