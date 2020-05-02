هنالك مؤشر قوي على أن الدجاج القحتي بات يخشى أن يفقد السيطرة الكلية علي فيسبوك

لايف د.الجزولي علي صفحته فقط حقق ربع مليون مشاهدة .. مما يعنى أن عدد مشاهدي مقطع الجزولي على صفحته فقط أكبر من عدد الذين شاهدوا مقطع حمدوك .. ومما يعني أن المقاطع الموجزة لهذا الفيديو والمتداولة على محموعات الواتساب ربما تبلغ مليون مشاهدة .. وهي خسارة تاريخية للدجاج القحتي المدرب في ميدان السوشال ميديا ..
الحملة التي أطلقها دجاج قحت للهجوم على بعض الأقلام التي تعارض الحكم القحتي .. تبدو كمؤشر قوي على أن الدجاج القحتي بات يخشى أن يفقد السيطرة الكلية علي فيسبوك ..
ولذلك وفي صباح اليوم الذي يلي البث المباشر صدر توجيه للدجاج الألكتروني بتركيز الهجوم علي مقدم اللايف ..
عمومآ كرسي المعارضة مريح .. وموقف المعارضة في ظل ظروف أقتصادية وسياسية صعبة هو الموقف الشعبي ..ولا يمكن للقحاتة مهما كانت وسائل الدجاج الألكتروني المتاحة لهم من حل مشكلة الحوع عبر فيسبوك ..
لن تنجو هذه الحكومة الا عبر دعم سخي ومباشر من الجهات التي أسلمتها السودان .. ولسوء حظها فأن هذه الجهات لن تكون قادرة علي تقديم هذا الدعم حتى نهاية هذا العام ..
#وهكذا
عبد الرحمن عمسيب
6 تعليقات
هههههه. شر البلية ما يضحك.يا ربي دا مش انت القلت سقوط الحكومة علي يدك بعد شهور من تشكيلها ولا انا غلطان ؟. اتحولت سريع كدا الي : لن تنجح الحكومة الا بدعم سخي ؟ سبحان الله. قلت ليك شوف شغلك ومعايشك خليك من الهضربة وتناقص أقوالك. ولا أقول ليك يا كوز خليك عايش في أحلامك. أحلام زلوط. عالم مابتخجل بعد كل العملتوه في البلد؟
قريبا جدا الأرشيف جاي وحنجهز الفتيل. تباً لك يا كيزان حيث ما حللتم. بالله ادينا بالمرة توقيت سقوط الحكومة المرة الجاية. بس ما تنسي تقول انشاء الله. دا بتعرفوا الله.
شكرا حمدوك
“عبدول بشري” كوز منتفع كان عضو في اللجان الشعبية ايام الكيزان و الآن تحول مع التيار و اصبح يكرر استخدام سلاح “قطيع” قحط قي كل رد و هو ادخال كلمة “الكيزان” ثم تحويل الموضوع لذكر مساوئهم التي يعلمها الجميع مسبقاً. الخبر هنا لا يتحدث بتاتاً عن الكيزان ولكن هذا ديدن القطيع يدافع عن حكومة شبة عسكرية و غير ديمقراطية ثم يستخدم أساليب التهديد و الوعيد للرد على أي صاحب رأي – بغض النظر عن من هو. هذة هي بالضبط عقلية “القطيع” الذي يساق من حفنة قحت التي سرقت ثورة رائعة و حولتها الى عهد تمكين لا ديمقراطي جديد بالتحالف مع العسكر و نسيت الثوار الحقيقيين الذين اسقطوا الكيزان و لهذا وصل الى الوزارة و المناصب اشخاص لاوزن لهم ديمقراطياً وهذة وسيلتهم الوحيدة للوصول الي السلطة و سوف يتلاشون في اول استحقاق ديمقراطي. اذاً لا للكيزان و لا ل “قطيع” قحت. انتخابات حرة ديمقراطية و حكومه لاعسكرية تخضع للمحاسبة من الشعب فوراً.
ههههههههههههه
شكرا حَمَدوك شكرا حَمَدوك
وانت تموت كمدا يا عرصيب 🤣🤣
لم يعد يأبه أحد بكلمة كوز التي يلوكها جداد حمدوك كاللبانة، حتى فقدت تأثيرها.. يمضغونها للتبرير لضعفهم وفشلهم،
بل كلمة كوز اصبح لها صدى رنان لانو الناس شافوا الفرق بين عهد البشير وعهد القحاطة وياله من فرق مهوول.
المواطنين بقو يقولوا حليل الكيزان حيث الوفرة والرخاء.
فعلاً “قطيع” قحط. فقط انظر الي تعليق واحد من القطيع المدعو ” كرونا”