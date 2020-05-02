واحد من أصحابي العزيزين عليّ شديد ومناصر ومدافع عن القراي بشدة، رزق بمولودة وقام أعلن عن مقدمها في الفيس وقال اللهم أجعلها من الصالحات الحافظات لكتاب الله!
ما هو يا اللخو كدي دقيقة..
القراي قال تحفظو قدر البتصلو بيه بس!
دحين إنتا يا العشا اب لبن.. يا تبقى بي جاي .. يا تبقى بي جاي..!
يا مولاي .. يا قراي!
هو القراي أكان ما جاهل بالقرآن ومدعي معرفة كان قال : لو ما عندك ابل حافظ آيات زكاة الإبل ليه؟ وهو عشان ربنا داير يفضحو خلاه يختار آيات زكاة الابل كمثال لأنو زكاة الابل وردت في السنة ولم ترد في القرآن أصلاً !!
بنيتك إن شاء الله تبقى من العالمات المتدينات البارّات العفيفات التاليات لكتاب الله والمفيدات لمجتمعاتهن ووطنهن وربنا يحفظها من ناس اوبجكشن وكونسنت وما دايرة اعرس لاراجل لامرة ديلك.. وربنا يغطيها من لاحسات الأراضي الكاتلات الجدادة وخامات بيضها ديل .. وربنا يرفع الوباء الحمانا نحضر عقيقتها.
ملاحظة (البارّات) بتشديد الراء لأنو عارف مخك مخستك يا صاحبي 😄
قال قراي قال .. القر الينفخك يا يابا
عشان ربنا داير يفضح القراي أنه جاهل خلاه يختار آيات زكاة الابل كمثال لأنها وردت في السنة ولم ترد في القرآن أصلاً !!
واحد من أصحابي العزيزين عليّ شديد ومناصر ومدافع عن القراي بشدة، رزق بمولودة وقام أعلن عن مقدمها في الفيس وقال اللهم أجعلها من الصالحات الحافظات لكتاب الله!
2 تعليقان
والله ما في جهله غيركم يا تجار الدين
القراي جاهل ومدعي ولديه اصرار عجيب في اظهار مصادمته للقران والدين واللوم علي من اتي به لذا لابد من ازاحته مع وزير التربية الشيوعيي الذي نصبته علينا قحت بقصد تصفية القيم الاسلامية من المجتمع والواجب يحتم اقتلاعهم جميعا مهما كلف الثمن