قطر لديها مشكلة مع مصر.. نحن لسنا كذلك .. علاقة السودان بمصر أكبر من عمر دول الخليج

نصيحة:
لا تأخذ عن الجزيرة أي أخبار تخص الشقيقة مصر .. الجزيرة فجرت في الخصومة وأصابها العمى الأيدلوجي .. وفقدت حتى الحد الأدنى من الموضوعية عندما تتعاطى مع الشأن المصري ..
بخصوص المساعدات المصرية فقد قدمت جمهورية مصر العربية الدعم مرارآ تكرارآ للسودان .. وهذه المساعدات التي نزلت مطار الخرطوم في أطار مجهود دولي كبير تقوم به مصر .. حتى أن طائرات المساعدات هذه نزلت في مطارات “أمريكية” ..
قطر لديها مشكلة مع مصر .. نحن لسنا كذلك .. علاقتنا بمصر أكبر من عمر دول الخليج .. وهي علاقة أستراتيجية .. وهذه المزايدات الشعبوية ليست في صالح السودان ..
#وهكذا
عبد الرحمن عمسيب
تعليقات فيسبوك
3 تعليقات
الإعراب أشد كفراً ونفاقا!!!هذا مبدأ المساواة بين مصر وقطر أما المصالح والتاريخ شتان ما بين الثري و الثريا،،، حيث لا ينفع ولا يشفع التاريخ الطويل بيننا والمصريين(حلايب،موقعنا دائمًا جنوب مصر،،، هذا فهم تاريخى لدى المصريين،،،أكثر الدول طمسآ للهوية السودانية،،، تعتيم صورة السودان فى السياسات الخارجية)وأخيرًا هل التاريخ الذى تتحدث عنه هو الاستعمار الإنجليزي المصري
والله أنا أشك أن قدوم الطائرات الأربع لم يكن من أجل إيصال المساعدات للسودان لأن مصر نفسها فى أشد الحوجة هذه الأيام للكمامة الواحدة ناهيك عن الكراتين التى أرسلتها للسودان وأن مستشفيات مصر تشتكى لطوب الأرض من النقص الذى تواجهه ومن يريد أن يعرف تلك الشكوى عليه بمشاهدة القنوات المصرية ليسمع مر الشكوى من الأطباء والكوادر الطبية وبل من المرضى وذويهم وأشك أن المساعدات هذه كانت لذر الرماد على العيون وللتمويه وأن الهدف كان نقل دعم من الخرطوم لقوات مجرم الحرب خليفه حفتر والذى تدعمه مصر والإمارات والسعودية لا سيما وهو الآن يواجه الهزيمة المُرة فى غرب ليبيا على يد الجيش الليبى بقيادة الحكومة الشرعية فى طرابلس … نقول هذا وقد هبطت قبل أسبوع وكما ورد فى الأنباء 3 طائرات إماراتية تحمل مسؤولين من الإستخبارات الإماراتية وبحجة نقل مساعدات طبية أيضاً للسودان ولكن الهدف الرئيسى كان البحث عن إرسال مقاتلين سودانيين للعمل كمرتزقة للقتال مع المُنهزم حفتر … عملية وصول الطائرات المصرية الأربعة وهي عسكرية ووصول الطائرات الإماراتية الثلاثة يدل على أن الدولتين تعمل على نقل سودانيين ليقاتلوا مقابل المال مع حفتر … السؤال المُهم أين هي حكومتنا والتى ترضى للشباب السودانى أن يعمل كمرتزقة مقابل المال إستغلالاً لحوجتهم وحوجة أسرهم ؟؟؟!!!
اول مرة تقول كلام حقيقي ويدخل العقل. مهما كان من اختلاف بيننا ومصر فعلاقتنا معها غير. وأكرر غير عن اَي دولة في العالم. دعك من الدعم الطبي الذي قدمته لنا. هناك اكثر من ٤ مليون سوداني يعيشون بصفة دائمة في ام الدنيا لو سألت اَي وأخذ منهم لقال لك نعيش في بلدنا. مافي حاجة اسمها إقامتك وين؟ او ترحل لبلدك. مصر يا الحبيب غير. اسلاميا يكفي ان اعظم قراء القرآن من المحروسة وأكبر عدد من حفاظ القرآن في العالم. نعم في العالم موجودون في المحروسة. خذها مني. انهيار مصر يعني انهيار العالم العربي وبالتالي الاسلام في محنة. اختلف مع بعض سياسات مصر. لكن هناك ثوابت لا يتناطح عليها عنزان. مصر غير.غير كل الدول بِنَا فيها قطر.