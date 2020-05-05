قطر لديها مشكلة مع مصر.. نحن لسنا كذلك .. علاقة السودان بمصر أكبر من عمر دول الخليج





نصيحة:

لا تأخذ عن الجزيرة أي أخبار تخص الشقيقة مصر .. الجزيرة فجرت في الخصومة وأصابها العمى الأيدلوجي .. وفقدت حتى الحد الأدنى من الموضوعية عندما تتعاطى مع الشأن المصري ..

بخصوص المساعدات المصرية فقد قدمت جمهورية مصر العربية الدعم مرارآ تكرارآ للسودان .. وهذه المساعدات التي نزلت مطار الخرطوم في أطار مجهود دولي كبير تقوم به مصر .. حتى أن طائرات المساعدات هذه نزلت في مطارات “أمريكية” ..

قطر لديها مشكلة مع مصر .. نحن لسنا كذلك .. علاقتنا بمصر أكبر من عمر دول الخليج .. وهي علاقة أستراتيجية .. وهذه المزايدات الشعبوية ليست في صالح السودان ..

#وهكذا

عبد الرحمن عمسيب

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