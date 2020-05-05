منظمة الصحة العالمية تحذّر: كورونا سيلازمنا فترة طويلة





قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن العلاج المضاد لكورونا في الوقت الحالي هو “الوحدة الوطنية” و”التضامن العالمي”، مبيناً أن الفيروس “سيلازم العالم لفترة طويلة”.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، من مقرّ المنظمة في جنيف، الإثنين، أن المشاركون في مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا، تعهدوا بتقديم 7.4 مليارات يورو من أجل تطوير علاج ولقاح للفيروس.

وأشار إلى أن الفعالية المذكورة “مؤشر هام على التضامن العالمي ومصدر إلهام لذلك”. وتابع: “ليس أحد منا في مأمن، حتى يكون الجميع في أمان (من الجائحة).”

وشاركت العديد من الدول والمنظمات الدولية في المؤتمر الذي غابت عنه الولايات المتحدة. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو، واليابان 762 مليونا، وكندا 551 مليونا، وألمانيا 525 مليونا، وفرنسا 500 مليون.

كما تعهدت السعودية بتقديم 457 مليون يورو، وبريطانيا 441 مليونا، وسويسرا 350 مليونا، والمكسيك 274 مليونا، وأستراليا 205 ملايين.

وبسياق آخر أكد البيت الأبيض، الإثنين، أن الوثيقة التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” حول توقعات الإصابة بفيروس كورونا لم تعرض على فريقنا الإدارة الأميركية المختص بمكافحة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري لقناة “الحرة”: “وثيقة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” بشأن توقعات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لم تعرض على فريق العمل الذي يضم مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية أنتوني فاوتشي”.

وأكد ديري أن “التوقعات الواردة في الوثيقة المنشورة لا تعكس أي نموذج للبيانات التي قام الفريق بتحليلها”.

وأضاف أن “إرشادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بعودة النشاطات الاقتصادية للعمل اعتمدت مقاربة علمية وافق عليها كبار خبراء الصحة والأمراض المعدية في الحكومة الفيدرالية”.

والإثنين، نشرت “نيويورك تايمز” على موقعها الإلكتروني وثيقة تشمل توقعات قالت إنها “وردت في تقرير داخلي لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية”.

وأفادت الصحيفة بأن “الإصابات في الولايات المتحدة قد تصل إلى 200 ألف حالة يوميا في مطلع يونيو/ حزيران المقبل، وأن معدل الوفيات اليومي سيرتفع إلى 3000”.

وأشارت إلى أن “التوقعات تكشف تضاعفا في معدلات الأرقام الحالية، حيث يبلغ معدل الوفيات اليومية 1750”. وذكرت أن “التوقعات اعتمدت على نماذج رسمية من قبل إدارة وكالة الطوارئ الفيدرالية، والتي تتوقع تسجيل 200 ألف حالة يوميا مع نهاية مايو/ أيار الجاري”.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، حيث تجاوزت الإصابات مليونا و207 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 181 ألفا.

وأصاب “كورونا”، حتى مساء الإثنين، أكثر من 3 ملايين و633 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 251 ألفًا، وتعافى أكثر من عن مليون و184 ألفًا، بحسب موقع “worldometer” المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

العربي الجديد

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