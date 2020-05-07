خبر صادم لكل السودانيين عدا المتسبب في موتهم دكتور أكرم: وفاة مواطن أثناء رحلة البحث عن تنويم في العناية المكثفة





معاناة المصابين بأمراض خلاف كورونا:

قبل أيام اتصل بي صديق عزيز يطلب مني مساعدته في إيجاد تنويم في العناية المكثفة بأي مستشفى لوالده بسبب تدهور صحته.. وأنه بحث في عدد من المستشفيات وتم رفض حالة والده.

قمت بالاتصال بأحد الأطباء في مستشفى خاص لإيجاد سرير في العناية المكثفة.. فكان أن طلب مني هذا الطبيب مده بالتقرير الطبي الخاص بحالة والد صديقي الذي تأكد أنه يعاني من بعض المشاكل في الجهاز التنفسي ولكنها ليست بأعراض فيروس كورونا.. بالإضافة لثقل في الكلام.. فأكد لي الطبيب أنه وصل تعميم من وزارة الصحة لكل المستشفيات الحكومية والخاصة.. أي مريض تظهر عليه أي أعراض أو مشاكل في الجهاز التنفسي.. يتم تحويله لمراكز العزل لإجراء فحص كوفيد19.. حتي ولو لم يكن مصاب بالفيروس دا.. فقلت له حتي ولو كان يعاني من أعراض خاصة بأمراض اخري.. فأجاب بنعم.

يمكن أن أفهم رفض المستشفيات استقبال اي زول عندو مشاكل في الجهاز التنفسي..لانو إذا ثبت إصابة المريض بكورونا حال استقباله في المستشفى يعني المستشفى كلو ح يتكرتن.

طيب: ماذنب الحالات الأخري التي تعاني من مشاكل في القلب أو الجهاز الهضمي أو مشاكل في الدورة الدموية وغيرها من الأمراض أو الحالات الطارئة.. وغيرها.. حيث لا توجد عربات اسعاف ولا استعداد من المستشفيات لاستقبال حالاتهم .. فيتأخر العلاج وبالتالي يدخل المريض في مضاعفات تزيد من سوء حالته.

فلماذا تتعامل وزارة الصحة والمستشفيات بمثل هذه الطريقة مع المصابين بأمراض اخري خلاف فيروس كورونا..؟

وهل سيستمر الحال علي هذا الوضع الذي يضع ذوي أي مريض تحت رحمة المستشفيات..!؟

من لم يمت بفيروس كورونا.. مات بغيره ومات بسبب رفض المستشفيات استقبال الحالات الطارئة الأخري.

معلومة صادمة: توفي والد صديقي.. أثناء رحلة البحث عن تنويم في العناية المكثفة.. وعلي ذلك قس.

Ibrahim Abd Elrahim

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