



الكوزنة إن قبلناها لا تقبلنا

وأعداء الإسلام من (الشيوعي والملاحده والعالمانين والجمهورين) والمناصرين لهم

يعلمون تماما أن الذي يرد عليهم الآن ليسوا بكيزان

لكن أرادوا التهم الملفقه

حتى يخرجوا الحرب من مضمارها الحقيقي

أفهموا يا عالمانين وأتباع القراي وحمدوك

خلافنا معكم ليس سياسيا ولا إقتصاديا ولا عنصريا …

عشان تجي تقول لي كيزان

خلافنا معكم في عقيده

كفر وإيمان / جاهليه وإسلام

هل ترضون بالله مشرعا ودينه حاكما لكم؟

هل غير المسلم مثله مثل المسلم؟

هل الإسلام صالح لكل زمان ومكان؟

هل شريعة الله فيها نقص أو عيب؟

هل الإسلام ظلم المرأه؟

وغيرها من الأسئلة

ﻻ علاقة لها بالكيزان

هل صرتم تصفون كل مسلم غيور على دينه بأنه كوز

سبققكم بها منافقين في المدينة قال تعالى( وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنومن كما آمن السفهاء..)

فسموا جماعة المسلمين سفهاء

وسميتم جماعة المسلمين كيزان

وأنتم تعلمون أنكم كذبه وأن هاؤلاء ليسوا كيزان

لكن لأن العقول خاويه

وأمراضكم مستعصيه

فلا تملكون إلا تلفيق التهم

والكذب الذي لا يصدقه ذو عقل فضلا عن صاحب حق

عبد الله احمد الشنقيطي

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