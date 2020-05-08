ابراهيم بقال يقدم لابراهيم شوتايم مبادرة الدعم السريع





مساء يوم الخميس 7 مايو 2020 قمت بزيارة الأخ ابراهيم شو تايم بمنزله وتفقدت احواله وقدمت له مبادرة العلاج وابلغته بالجهة التي بادرت لمساعدته في علاجه وهي الدعم السريع وكان الاخ عادل دقلو حضوراً ورحب شوتايم بالمبادرة الا انه قال انه لا يثق في أي مستشفي او طبيب بالداخل .. وطلب علاجه بالخارج ولكن طلبه يصعب تنفيذه في الوقت الراهن نسبة للاجراءات الشاملة في كل دول العالم وقفل المطارات وتوقف السفر .. عليه تركنا له فرصة للتفكير والاتصال بنا في حال موافقته العلاج بالداخل ..

ابراهيم بقال

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قضية شوتايم إنسانية وسأتبني علاجه . وإليكم قصته بالتفصيل .. !!*

🔅✍ بعد مشاهدتي لصوره ولايفاته وهو يتعاطي المخدرات في لايف مباشر ويحقن نفسه بالحقن ، أقسم بالله الذي لا أله غيره تأثرت لدرجة البكاء .. وأنا أكتب اليوم كأبراهيم بقال بعيداً عن الحزبية ولا الإنتماء وأكتب عن شوتايم بعيداً عن إنتماءه ففي هذا المقال هو إنسان وأنا أنسان لا هو ثورجي ولا أنا مؤتمر وطني .. أكتب بحزن عميق وقلب متقطع عن قضية شاب ثوري بغض النظر عن إتفاقي أو أختلافي معه وسأقف معه وأدعمه وأسنده وإساعده للنهاية الأ لو رفض المساعدة وسنحاول بقدر الإمكان إقناعه ،، وقبل الخوض في تفاصيل قضيته إعلن للجميع أن هناك جهة عليا بالدولة دون ذكر الأسم والجهة في الراهن .. بادرت وأتصلت ب الجهة ” ….. ” وشرحت له حالة الشاب شوتايم وعلي الفور إستجاب وقال لي سأتبني علاجه بكامل تكاليفه وفي المستشفي الذي يختاره هو بنفسه وإتحمل كافة ما يلزم حمايته وسلامته وعلاجه .. انتهي إتصالي بالجهة وبعدها اتصلت بشوتايم الا انه لم يرد وعبر هذه الزاوية أطلب منه الإتصال بي فوراً وأطلب من أسرته المباشرة الأهتمام بالأمر والأتصال بي .

🔅✍ شوتايم تعرض لمؤامرة ومخطط بحسب تقرير صحفي نشره الاستاذ علي الطاهر بجريدة السياسي الالكتروني علي لسان شوتايم أنه تعرض بإدمانه المخدرات وتناول الحبوب بأنواعها المختلفة وجرعات بالوريد وهذا المخطط جره إلي عالم الإدمان بدأت القصة وهو يروي هذه التفاصيل بنفسه ويقول القصة بدأت بالسجانة بتناوله كوب عصير المخدر ولم يشك اطلاقاً لأن الذي قدم له العصير شخص عزيز بالنسبة له وبعد تناوله العصير لأول مرة احس بمزيد من الحماس وبعد يومين قال لصديقه ” انا تعبان الحاصل شنو ؟ ” فقال له صديقه بسيطة اجيب ليك العصير وبعد عدة إيام تعرض لإنهيار فلم يستطيع التحرك وصار شبه مشلول فأعطاه رفيقه حبوب الفايتمين وكان يقول له ” خش في الحبة دي ” وكل ما أحس بالتعب يعطيه حبة واحدة وبعد الإدمان رفض إعطاءه الحبوب الا بالمقابل والحبة الواحدة بألف جنيه وفي كل مرة شوتايم يدفع مبالغ مالية مقابل الحبوب ” الفين ، ثلاثة ، عشرة الف وهكذا ..

🔅✍ وعندما غرق في الإدمان بدأ مسلسل الإبتزاز وانفق كل ما يملك من مال ولم يتبقي له شي مما يملكه باع جواله وأدواته الإعلامية والكاميرا وحتي عصي السيلفي والبدلة مقابل شراء الحبوب واخيراً أضطر شوتايم الي بيع منزل والده بأمبدة مقابل مبلغ 900 الف ج والمنزل قيمته أكبر من هذا المبلغ بكثير ولكنه باعه للضغوط النفسية وتحت تأثير المخدرات ،، تطورت الأمور ووصلت من مرحلة الحبوب الي مرحلة الحقن بالوريد ثم تطورت الأمور ووصلت مرحلة الابتزاز من شخص يدعي ” خالد ” ويأخذ منه في كل مرة مبلغ 20 الف ج ويحضر له الحقن والحبوب وفي أخر لقاء بينه وخالد إعطاه حبوب منوم وقام بسرقة المنزل وسرقة موبايلاته بجانب دراجة بخارية موتر وعندما واجهه شوتايم أنكر السرقة وقال شوتايم بنفسه أنه يتهم تجمع المهنيين وحزب البعث والمؤتمر السوداني بأنهم وراء المؤامرة لان الشباب الذين تعامل معهم جميعهم يتبعون لهذه الأحزاب علي حد قوله في لقاء مع الصحفي علي الطاهر جريدة السياسي ..

🔅✍ ليس مسبعداً أن يكون هناك آخرون تعرضوا لنفس هذه العملية ولطالما شوتايم ذكر الإسماء بالتفاصيل فيبقي علي الشرطة القيام بالتحريات والقبض علي الجناة ومحاكمتهم . وإعادة المنزل الذي قام ببيعه ومعرفة الشخص المشتري والمبلغ الحقيقي لسعر المنزل مع العلم أن المنزل مسجل بأسم والده وليس بأسمه فكيف تم البيع ؟ . قبل أن يضيع هذا الشاب ويصل مرحلة الجنون أو مرحلة اللا وعي وبغض النظر عن إنتماءه الحزبي فهذه القضية قضية إنسانية في المقام الأول ولابد أن نقف معه جنباً إلي جنب لحين التعافي والشفاء نهائياً والخروج من مرحلة الإدمان وهناك إطباء ومستشفيات متخصصة في علاج مثل هذه الحالات ،، وتدخلي في هذه القضية من واقع إنساني بحت وليست للمتاجرة السياسية وأن أختلفت مع شوتايم سياسياً فدارفور تجمعنا والسودان يضمنا .. الجهة التي ذكرت جاهز وعلي أتم الأستعداد لتبني كامل علاجه وحمايته وحراسته ومساعدته للوصول للجناة وعليه هذه مبادرة شخصية مني فأن قبلت عليك بالإتصال بي اليوم قبل الغد وعبر هذه الزاوية إناشد أسرته واقرباءه من الدرجة الأولي الإتصال بي عاااااجلاً …

🔅✍ *بقلم إلاستاذ .إبراهيم بقال سراج*

✍ *الخميس 7 مايو 2020م*

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