زوجة أندرتيكر تكشف سر مخاوفها أثناء “مباراة السعودية”

كشفت زوجة أسطورة المصارعة الحرة، أندرتيكر، أنها كانت خائفة على زوجها، خلال المباراة التي خاضها ضد المصارع غولدبرغ، في المملكة العربية السعودية في يونيو/ حزيران 2019، ضمن مهرجان “سوبر شوداون”.

وصرحت ميشيل ماكول، وهي نجمة مصارعة سابقة، في حديث لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية إنها شعرت بالقلق والخوف على صحة زوجها مارك كالاواي الشهير بـ”أندرتيكر” (الحانوتي)، خلال المباراة التي كانت تتابعها عبر شاشة التلفزيون من الولايات المتحدة ولم تتمكن من حضورها.

وقالت: “لقد كان الأمر مخيفا جدا بالنسبة لي، ولكوني أعمل في هذه المهنة، فقد راسلت الطبيب عبر هاتفي خلال سير المباراة وسألته إن كان زوجي بخير وهو يتحمل كل تلك الضربات، لأن الأمر بدا سيئا، لأنك على بهد سنتيمرات من التسبب بدمار حقيقي لنفسك”.

وتابعت: "لقد تحمّل زوجي العديد من المواقف خلال مسيرته المهنية ولكن بعد تلك المباراة أتذكر كلماته للمرة الأولى وهو يقول لي "ظهري وعنقي يؤلمانني"، خاصة وأنه اعتاد أن يقول لي بعد كل مباراة "إنني بخير حبيبتي".

وأردفت: “بعد سماع كلماته شعرت بالخوف لأنني لم أستطيع الشعور بمدى ألمه، خاصة وأنه سيقطع من بعد المباراة العديد من الساعات لكي يظهر في اليوم التالي بالولايات المتحدة في عرض آخر يستمر لمدة 4 أو 5 ساعات أمام الجمهور.

وتأتي تصريحات ميشيل ماكول قبل العرض الأول لوثائقي عن زوجها، الأحد 10 مايو/ أيار، والذي سيذاع عبر شبكة “WWE” الخاصة.

وسيعرض الوثائقي "Undertaker: The Last Ride" على مدى 5 أجزاء تتبعت مارك كالاواي خلال الثلاث سنوات الأخيرة لقطات حصرية لأسطورة المصارعة أندرتيكر وهو في أضعف حالاته،، وهو يكاد ينهار في البكاء في بعض الأحيان، وهو يكافح للحفاظ على جسده وعقله بعد تخطيه الـ50 عاما.

