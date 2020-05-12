السر: لجان المقاومة ينقسمون الى (2) الشباب السوداني غير المحزب و(..)





#لجأن_اليسار

الاول: عضوية الحزب الشيوعي (الدموي) وهم من قاموا بتسمية (لجان المقاومة)، بغرض ان كل الشباب السوداني والسودانيين الذي يرفضون حكم البشير ووضع البلاد من (حصار اقتصادي، وتضييق في سبل الكسب)، وخرج الجميع ومن لا علاقه له بلجأن المقاومة يسمي لجأن مقاومة في الإعلام الحديث.

الثاني: هم الشباب السوداني (وهم الأغلب) الذي خرجوا لسقوط البشير والذين هم ابناء الاحياء السودانية الراغبين في تغيير الواقع للافضل ولا علاقة تنظيمية مع الحزب الشيوعي او احزاب قوى الحرية والتغيير.

*** المتهمين بقتل والإعتداء على الخلاوي هم عضوية الحزب الشيوعي ***

لأننا بكل ثقه نعلم ان الشباب السوداني بمختلف انتماءاتهم السياسية والإيدلوجية والفكرية (لا يمكن ابدا ) أن يعتدون على مسجد او خلاوي تحفيظ القرأن الكريم

*** ان الأوان لخروج الشعب لإقتلاع حكومة قوى الحرية والتغيير من الحكم ،،، وإجبار القوات المسلحة لفض الشراكة معهم السياسية ،،، و تعيين حكومة انتقالية مهنية بصلاحيات محدودة ، للمضي قدما بعد عامين لانتخابات ***

(هذا او الطوفات)

محمد السر مساعد

12 مايو 2020

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