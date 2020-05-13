يجب الضغط على الحرية والتغيير للاعتذار عن كذبها وتوضيح الحقائق كاملة





العرض خارج الدائرة

حذف التويته من حسابات مجلس السيادة بعد أن أدت غرضها لا تعني شء. الحقيقة التي انكرها بيان (الأمر الواقع) بتاع قوى الحرية والتغيير هي قيام اجتماع ثلاثي تطرق لأمر وزير الصحة وقدم توصية بإقالته.

مها التلب ليست سوى صحفية؛ حاول بعض اعضاء التحالف الحاكم التداري خلفها واستخدامها مصد للعنات والسخط؛ ولأن من أصدر البيان أمس قبل التوافق عليه بين قوى الحرية والتغيير اختار أن يضعها أمام الامر الواقع؛ السؤال هل كانت عقولهم خاوية من أن شريك الحكم الآخر سيجل هدف ذهبي ويضع التحالف أمام الرأي العام عاريا ام ما تم حدث بوعي تام؟.

بدلا من النقاش حول حذفوها ما حذفوها يجب الضغط على الحرية والتغيير للاعتذار عن كذبها ليل أمس. وتوضيح الحقائق كاملة ومحاسبة من قام بتمرير بيان الأمس.

عندما أشرت إلى أن خبر مها صحيح أمس؛ كنت أعلم عن وجود توافق بين رئيس الوزراء و الحرية والتغيير والمكون العسكري على إقالة وزير الصحة وما خفي أعظم.

قد لا يتخذ حمدوك قرار إقالة اكرم اليوم او غدا؛ الراجح انه سينتظر عقب عطلة العيد ليصدر القرار حتى لو تم تغليفه بتغيير وزاري محدود.

Abaas Mohamad

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