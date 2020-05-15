ما أخفاه وزير المالية أن تمويل زيادة الرواتب جاءت من رفع الدعم عن الوقود

وزير المالية أراد أن يعطي لجنة إزالة التمكين “كسب سياسي ومعنوي” في مواجهة الأسئلة الصعبة عن انعكاس عمل اللجنة ومصادراتها على حياة المواطن.
صرح بتصريح يفتقد للمنطق وأعتقد حتى المصداقية، بأن الموارد التي استردّتها لجنة إزالة التمكين والمقدرة بـ 158 مليار جنيه (تريليون) ستساهم في تمويل الهيكل الراتبي الجديد، والذي سيسهم في تغيير حياة 7 ملايين من العاملين!
في حين أن هذه الأصول لم يتم طرحها في مزاد علني بعد ولم يتم تسييلها، كما أن مراحل الاستئناف والتقاضي التي قد تبطل بعض المصادرات إن لم تكن كلها، كما حدثت مع د. صديق البشير، لم تنتهي بعد.
أضف إلى أنها ليست موارد متجددة، فعندما (تنفد) سيقفز سؤالاً إن اعتمد عليها فعلاً من أين سيجد الموارد التي يمول بها الفصل الأول! .
ما أخفاه الوزير أن تمويل زيادة الرواتب جاءت من رفع الدعم عن الوقود، الذي ستعطيه المواطن كرواتب باليمين وتبتلعها منه الدولة والسوق بالشمال، سيفرح الموظف مؤقتاً بكثرة الأوراق النقدية، التي سرعان ما ستتبخر من بين يديه، بخدعة ماكرة من المالية!.
ابومهند العيسابي
1 تعليق
رفع الدولار الجمركي
رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في يونيو القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد معدل التضخم بزيادة سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر. أم السلع المتأثرة فليس لها وزن كبير في حساب معدل التضخم. كذلك يؤثر الدولار الجمركي على ذوي الدخل المحدود بصورة طفيفة بعكس ذو الدخول العالية.
إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي، وربما يصل 200جنيه . الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان.
كخطوة أولى يمكن رفعه ل 55 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع . ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على الإستثمار الأجنبي.
هل يتخذ وزير المالية إبراهيم البدوي إرجاء رفع الدولار الجمركي، وسيلة ضغط على قوى الحرية والتغير لتمرير رفع الدعم عن الوقود كحزمة واحدة ؟. إن كانت الإجابة (نعم). فتلك مخاطرة محفوفة بعدم اليقين والوقت غير مناسب للمناورات السياسية.
هذه الخطوة إن تمت ستكبح تصاعد الدولار الجنوني لحين عقد المؤتمر الإقتصادي، وتكملتها ببقية الإجراءات.