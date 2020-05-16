قضية وداد بابكر تكفي فقط لتبيان تجني وظلم وفداحة خطل النيابة العامة في السودان





تكفي فقط قضية وداد بابكر حرم الرئيس المخلوع لتبيان تجني وظلم وفداحة خطل النيابة العامة، هذه المرأة معتقلة لما يقرب الستة أشهر تقريباً في مبنى التحقيقات الجنائية، لم تقدم إلى محاكمة ولم يطلق سراحها، ولا حتى بالضمان رغم أنها ليست متهمة في قضية جنائية، وبالتالي يحق لها التمتع بحقوقها القانونية المكفولة.

ولا يوجد أي مبرر لحبسها ظلماً وقهراً وتعسفاً فقط لأنها زوجة البشير، عليك أيها الحبر ان تكون موضوعياً، ليس بالضرورة أن تكون انسانياً، وان لا تنجر انت وحكومتك وراء الكيد السياسي الرخيص والتشفي في امرأة ضعيفة الأن تحت رحمتك .

عزمي عبد الرازق

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