عمسيب: موقفي من أكرم واضح للغاية.. أنه لا يصلح مثله مثل حمدوك





بالمناسبة ..

موقفي من أكرم واضح للغاية .. أنه لا يصلح مثله مثل حمدوك اللي عينه .. ولكن خلينا نقول ..

جزء كبير من الأمتياز الأجتماعي اللي بتناله الكوادر الطبية .. وخصوصآ الاطباء .. و الرواتب الأفضل نسبيآ من بقية المهن .. معامل الخطورة وطبيعة العمل نفسه ..

لما تجي كارثة طبية نشوف هروب جماعي من العمل .. ده بيعني أنه محتاجين موقف حازم من الدولة.. أي شخص ما بستجيب يفصل ..

مراكز العزل فيها PPE .. وفيها وجبات وترحيل .. الناس تمشى تشوف شغلها ..

عدا ذلك اي شخص يقعد في البيت ..الدولة تقعده في البيت “طوالي ” .. وتعاقبه عبر تعطيل التسجيل الطبي بتاعه لمدة عامين ..

عبد الرحمن عمسيب

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