أكرم فاشل بس عنده جداد ناجح في رسم صورة زاهية له





١. دولة عميقة.

٢. بنية تحتية منهارة.

أي مسؤول في الإنتقالية النقطتين ديل بعوقنو يغادر بلاش قرف، وأي وزير دي أعذاره فاشل وما عنده تصور للحل أو قدرة على تنفيذ الحل.

شوف يا متفاجئ إنت، دا حنك بيش للطيش، طبعاً!

ما بتعرف قول ما بعرفش واتكل الله لا يسيئك.

أكرم فاشل بس عندو جداد ناجح في رسم صورة زاهية ليه ومخوف الناس من الكتابة عنو ونقدو، الزول دا المستشفيات الكانت شغالة والمراكز الصحية بشكلها ووضعها الراهن توقفت عن العمل، حاجة مخجلة ومبكية والله لمه تمشي أي مرفق صحي الناس تشكي والدكاترة يشكوا دا لو لقيتم.

استهان بالفايروس بعنترية فجة (الكورونا الصغيرة دي ما نقدر عليها) أها يا أخوي ما قدرتا عليها، السودانيين المتهاونين في اتباع الاجراءات انت فتحت ليهم درب التهاون، فتح المطارات ودخل القادمين شال أرقام تلفوناتهم (ودا كلو من وائل .. قفل الموبايل .. وما رد على الرسائل) من غير حجر احترازي ولا يحزنون، الاستقالات والإقالات تصم الأذن للناس العينهم هو ذاتو.

#أكرم_ارحل

Mohammed Mutwakkil

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