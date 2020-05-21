ما يطلبه المسؤول في حكومة حمدوك





اسكتش رمضان 5

محدش فاهم حاجة , ما يطلبه المسئول فى حكومة حمدوك

هناك برنامج اذاعى سابق ما يطلبه المستمعون , حسب رأي و زوق القاعدة الشعبية , الشعب عبر قوة الحرية و التغير اختار حمدوك ليكون حكومته , و لكن الشعب تفاجأ بضعف اداء المسئولين الجدد و ما يطلبه المستمعون صار ما تطلبه الاحزاب , بعض الوزراء و المسئولين ضعفاء الاداء و القدرات ثم همسا يؤشر الجمهور ثم يرتفع الصوت ليكون جهرا لهؤلاء المسئولين ثم غضبا و صياحا , ثم اصبحت حكومة حمدوك ما يطلبه و يريده المسئول , كل الاقالات الملاحظ انها بتوصية من الوزراء وزراء مفترض يتم اقالتهم ثم الزمن يمضي و لا احد يقيلهم حتى بحت اصوات المطالبات , وزير الماليه البدوى رأيه منذ ان جاء رفع الدعم و سياسة رفع الدعم سياسة مجربه يصر علىها و فعليا الان تم رفع الدعم بصورة عملية غير معلنه و الدولار يتعدى 130ج مثال اخر تعينات اصدقائه و فشلهم و بالرغم من ذلك يصر هو على بقائهم على رأسهم امين عام ديوان الضرائب , مقالات و احتجاجات و وقفات حتى بلغ الامر ذروته بالإضراب و ما يريده وزير المالية البدوى عكس ما تطلبه القاعدة , فانقلب البرنامج فى حكومة الثورة ما يطلبه المسئول نفس سياسة الحكومة البائدة و المجرب لا يجرب , و محدش فاهم حاجة .

عمر عثمان

الراكوبة

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