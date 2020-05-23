



لماذا عزف الأطباء عن العمل في أيام جائحة كورونا:

١-المستشفيات لا توفر ترحيل من وإلى المستشفى، والجميع يعلم أن الحافلات العامة موقوفة بسبب قرار الحظر الشامل.

٢- المستشفيات لا توفر سكن معزول للأطباء بعيداً عن أهاليهم، و بالطبع الطبيب حريص على صحة أهل بيته كذلك، فالمرضى في المستشفى ليسوا أهم من أهل بيته.

٣- المستشفيات لا توفر سبل ومعدات الوقاية من كورونا داخل المستشفى. وذلك خطر على المرضى في المقام الأول حيث أن طبيب واحد مصاب سيعدي باقي الأطباء والمرضى كلهم.

٤- الطبيب لم يقسم أن يقدم حياة غيره على حياته، فهو أيضاً إنسان، وحياته قد تكون أكثر أهمية بالنسبة للمجتمع في هذه اللحظات الحرجة.

٥- بدل إصابة العمل أقل من ١٠٠ جنيه على حد علمي.

٦- أكثر من ٩٠٪ من الأطباء لا يملكون عقود مع وزارة الصحة، بل أغلب الأطباء يعملون بنظام الأجرة اليومية.

عزوف الأطباء عن العمل في المستشفيات تسبب في ازدياد نسبة الوفيات عند مرضى غير الكورونا.

وفي ظني أن الوفيات الناتجة عن الحالات غير الكورونا والتي لم تجد العناية هي أكثر من من وفيات الكورونا.

#مجزرة_القيادة_العامة

#الطريق_إلي_الوطن

د. عمر البكري

شارك الموضوع :





