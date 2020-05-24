الطيب مصطفى: وفاة حمدي تدق ناقوس الخطر للجميع.. لماذا ؟





فجعنا بوفاة ابننا المهندس حمدي سليمان زوج اختكم في الله وابنتنا دكتورة هبة ، (ابنة شقيقتي) واخت دكتور سيد قطب الطبيب بمستشفى الشرطة.

كانت والله صدمة كبيرة للعائلة سيما وانه شاب وفي كامل عافيته ولياقته ولا يعاني من اي مرض ، ولكن ماذا نفعل غير الاستسلام لقضاء الله وقدره حامدين شاكرين مسلمين لامر ربنا ، وماذا نقول غير (انا لله وانا اليه راجعون)؟

صعب علي ان اعدد صفات حمدي المجاهد الذي شهدت له ساحات الوغى في احراش الجنوب.. حمدي صاحب الدين والخلق اللطيف الظريف الذي يحمل كل صفات القيادي والذي تقلد مناصب كثيرة وكبيرة في مختلف قطاعات الشباب والطلاب.

نسأل الله ان يتقبله في الصالحين المصلحين فقد نشأ في عبادة الله عضوا فاعلا منذ صباه في حركة الاسلام وكان في بواكير شبابه بودي قارد للشيخ الترابي.

وفاة حمدي تدق ناقوس الخطر للجميع.. لماذا ؟

لانه شاب ولم يكن يعاني من اي علة ،الامر الذي ينبغي ان يدفعنا الى تغيير سلوكياتنا في التعامل مع هذا المرض اللعين.

صدقوني اني لم اشعر بخطورة الكورونا الا الان بعد وفاة الشاب حمدي..لذلك ان الاوان لنا جميعا ولقيادتنا ان تعلم ان هذا المرض خطير للغاية ولا تنفع معه عفوية الشعب السوداني وحياته الاجتماعية المفتوحة.

ثانيا : ينبغي ان يعلم الناس ان هذا المرض منتشر بشكل واسع جدا لا تعبر عنه الاحصاءات التي تعلن من وزارة الصحة ذلك ان الفحص لا يشمل الا من يذهبون للطبيب او يصابون بالمرض، وقد عبر عن ذلك دكتور انس البدوي الذي حكى عن تجربته الشخصية مع المرض بعد ان شفي ، والذي اعلن انهم فحصوا 50 من العاملين في مستشفى رويال كير ووجدوهم مصاببن واستخلص ذات النتيجة .. ان المرض منتشر افقيا بشكل كبير في بلاد لا تخضع حياتها وعلاقاتها الاجتماعية للضوابط التي تسري على شعوب العالم الاخرى، ولا تجيد الاحتراز واخذ الحيطة والحذر.

اقول مرة اخرى انا لله وانا اليه راجعون واسال الله تعالى ان يتقبل الشهيد (المبطون) حمدي وان يدخله الفردوس الاعلى.

المهندس/الطيب مصطفى

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