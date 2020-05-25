هنالك “حلم” قديم لأعداء السودان والعملاء في الداخل





هناك جهات “داخلية وخارجية” تعمل ليل نهار من أجل إحداث فتنة بين مكونات القوات المسلحة المختلفة، حيث تعمل هذه الجهات علي محاولة إحداث صدام بين الدعم السريع وبقية الوحدات في القوات المسلحة، وهو “حلم” قديم لأعداء السودان والعملاء في الداخل، وسيطول إنتظاره أبد الدهر بعون الله وتوفيقه،

فالدعم السريع جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، ومهما لعبت المخابرات المعادية بإعلامها وأبواقها في سبيل إحداث شرخ في المنظومة الأمنية فلن تنجح بإذن الله تعالي، وهي خطط مجربة وإشتد “سعارها” في الفترة الأخيرة، ولكن بقدر علو “النباح” يكون الألم، ألم تناغم وتكامل المنظومة الأمنية في البلاد بحمد الله تعالي وتماسكها، وردعها للخونة المأجورين والعملاء وأبواقهم.

أسد البراري

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