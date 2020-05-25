تدشين فرحة العيد لنزلاء السجن القومي بالروصيرص





دشن ديوان الزكاة بولاية النيل الازرق برنامج فرحة العيد لنزلاء السجن القومي بالروصيرص بحضور العميد شرطة يحي ابراهيم دياب مدير ادارة السجون والاصلاح بالولاية والاستاذ فيصل حسن ادم امين الزكاة بالولاية والقيادات التنفيذية بمحلية الروصيرص وادارة السجن القومي.

وقال امين زكاة النيل الازرق في تصريح (لسونا) ان برنامج فرحة العيد جاء استكمالاً للبرامج المخصصة لنزلاء السجن القومي بالروصيرص وسبق ان تم اطلاق سراح 16 نزيلاً بتخصيص مليون و633 الف جنيه لهذا الغرض واعقبها تنفيذ افطارات رمضان .وتعهد فيصل ببذل المزيد من الجهود لتأهيل ورشة السجن حتى تسهم في اعداد وتأهيل التزلاء والمطلق سراحهم واكسابهم مهارات تعينهم على كسب العيش والاندماج في المجتمع باعتبار ان السجون مؤسسة اجتماعية متكاملة تلعب دوراً واضحاً في صياغة الفرد وجعله منتجاً يساهم في زيادة الدخل المحلي والقومي.

من جانبه امتدح العميد شرطة يحيى ابراهيم دياب مدير ادارة السجون والاصلاح جهود ديوان الزكاة تجاه نزلاء السجن القومي الروصيرص والاسناد المتواصل في كافة المناسبات الدينية والقومية ورحب بالشراكة الذكية بين الزكاة وادارة السجون لتأهيل الورشة الملحقة بالسجن لتكون منارة لاكتساب المهارات الحياتية وتمليك النزلاء مهنة تعينهم في حياتهم اليومية بعد اطلاح سراحهم .

سونا

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