



اين ستذهب اموال الموظفين بعد الزيادات …

عم فتحي دبلوماسي مصري اشتركنا معه في السكن في عمارة يمتلكها صومالي في مدينة جوبا ، قبل سبع سنوات تقريبا . السفارة كانت تدفع له مبلغ لا يقل عن الفين دولار كبدل سكن و اعاشة ، ويستأجر الغرفة في تلك العمارة بمبلغ مائة دولار تقريبا …

ترسل له معلبات و اجبان من القاهرة بين كل فترة و اخرى ، فقط يشتري خبز جاف ، و لم نراه يشترى من السوق شيئا آخر طيلة الفترة التي تزاملنا معه في تلك العمارة .

في شهر رمضان دعوناه للافطار معنا في شقتنا ، حيث كنا نطبخ افطارنا انا و اخي عبدالعزيز ابراهيم (عزة) … في احدى ايام الاسبوع الثالث من رمضان جاءنا بكيس ليمون كمساهمة منه في الافطار ، قال انه جمعه من حديقة السفارة ..!!!

عبدالعزيز كان مغتاظا جدا من بخله و حرصه ، و اراد طرده عدة مرات ، الا انني كنت امنعه و اقول له انها مجرد ايام و ستمر و تنتهي و تكون مجرد ذكرى فقط …

عقب انتهاء رمضان و في لحظة صفاء لعم فتحي ، عرفت منه انه على وشك الانتها من تشطيب عمارته الثانية في احدى احياء القاهرة الراقية . ( يوما ما ربما كتبت عن تلك الايام و عن عم فتحي بصورة اوسع ) …

تذكرت قصة عم فتحي اليوم بسبب قصة معلمة ، وهي قريبة احد اصدقائي تسكن بالقرب من مدرستها في مدينة الفتح في أطراف امدرمان الشمالية ، مع زيادات البدوي صرفت في هذا الشهر مبلغ تجاوز ال ثلاثين الف جنيه بدلا عن مبلغ زهيد لا يتجاوز ال 4 الف جنيه … قالت لصديقي انها تفكر جادة ان تستأجر منزل في وسط الخرطوم بدلا عن الاطراف التي تسكنها …

قارنت بين هذه المعلمة البسيطة التي لا تمتلك اي رؤية او فكرة في ادخار و الاستفادة من الزيادة التي هبطت عليها فجأة ، و فكرت في ان ترحل من منزلها القديم في اطراف امدرمان بمجرد ان صرفت مبلغ لا يتجاوز ال200 دولار لتدفع مالا يقل عن 50% من من هذا المبلغ للسكن في غرفة واحدة او اثنتان في وسط الخرطوم بدلا عن تعمر منزلها بهذه الزيادة !!! . قارنت بينها و بين عم فتحي الذي تدفع له السفارة مبلغ يكفية لاستئجار جناح في فندق بالقرب من السفارة ، لكنه يفضل ان يستأجر غرفة في اطراف جوبا في منطقة غير آمنة ، و بمبلغ لا يتجاوز ال 5% من قيمة الايجار الذي تدفعه له السفارة حتى يوفر المال لاكمال عمارة ثانية على وشك التشطيب ، بل لا يصرف حتى من راتبه الذي يتجاوز ال 8 الف دولار، الا ما يكفيه لشراء خبز جاف بمبلغ لا يتجاوز ال 20 دولار في الشهر ….

اجزم ان معظم المعلمين و الموظفين الذين استلموا مبالغ كبيرة مقارنة برواتبهم ، لا يتجاوز تفكيرهم فكرة تلك المعلمة التي ارادت ان ترحل من منزلها التي تمتلكه لتستأجر منزل اخر في وسط البلد …

عرفتو الفرق بينا و بين غيرنا …؟

Salim Alamin

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