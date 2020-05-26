الامين العام لهيئة شؤون الانصار يشرح موجز وقائع اصابته بفيروس كورونا وتفاصيل العلاج البلدي





رسالة مهمة من الدكتور عبد المحمود ابو ، الامين العام لهيئة شؤون الانصار وهو احد المصابين بفيروس كورونا المستجد :

#شرح موجز للوقائع:

1- يوم 10 رمضان شعرت بأعراض خفيفة نسبتها للصيام خاصة وأنا مصاب بالسكري والضغط.

2- يوم 12 رمضان شعرت بإعياء وطمام وميول للتقيؤ قررت الإفطار وذهبت إلى عيادة طبيب بجوار المنزل وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح أني مصاب بجرثومة المعدة صرفت لي الأدوية وباشرت استعمالها.

3- بعد ثلاثة أيام ازدادت حالتي سوءا (ألم شديد من الرأس حتى أخمص القدمين، حمى شديدة، صداع متقطع، فقدان تام للشهية، نوم متقطع وقلق).

4- ألهمني الله فغيرت الحقن التي قررها لي الطبيب واستعضت عنها بالحبوب ثم ذهبت إلى العطار واشتريت منه عسل نحل أصلي ومسحوق قشر الرمان وجعلت اخلط العسل مع قشر الرمان بالزبادي وآخذ منه 3 مرات في اليوم فضلا عن عصير الليمون بالنعناع وحبة من البندول 3 مرات في اليوم وبالنسبة للحمى عملوا لي مسح كامل للجسم بمسحوق القرض مع زيت الزيتون إضافة لصفق النيم يفرش على السرير واتغطى به تحت البطانية لمدة ساعة فتصببت عرقا شديدا وزالت الحمى نهائيا؛ ولمدة أسبوعين كانت وجبتي لقيمات من العصيدة بملاح شرموط عادي.

5- بفضل الله تعالى زالت كل الأعراض واستعدت عافيتي وقد التزمنا والأسرة بعد كل صلاة بقراءة قوله تعالى:” رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ “21 مرة.

6- بعض أفراد الأسرة أصيبوا بأعراض خفيفة تشبه أعراض النزلة فواظبوا على التبخر بالقرض وآخذ المضادات الحيوية والمشروبات البلدية(كركدي قنقليس عصير ليمون).

6- اشتكت زوجتي من إعياء وفقد شهية فذهبت إلى المستشفى وشخصوا حالتها بأنها مصابة بالملاريا فباشرت في العلاج دون جدوى؛ إحدى بناتي مصرة أننا مصابون بالوباء فاتصلت بقسم الوبائيات فجاءوا وأخذوا عينات مننا واتضح لاحقا أن كل أفراد الأسرة مصابين وبالنسبة لي قالوا إنك أصبت بها وتجاوزت! وأكدوا لي أن الوصفات البلدية التي كنت آخذها أعطتني مناعة فطلبوا مني عزل نفسي لمدة أسبوعين مع الاستمرار في نفس الوصفات التي كنت آخذها.

هذه هي الوقائع باختصار

نحمد الله على لطفه وكرمه ورحمته التي وسعت كل شيء.

بقلم

الدكتور عبد المحمود ابو

الامين العام لهيئة شؤون الانصار

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