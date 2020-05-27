الإنقسامات هي المسوغ الأساسي لسيطرة العسكر واستلامهم السلطة وإني أكاد أراهم يلمعون أحذيتهم





أهم شيء في الحرب هو أن تقوم بتوحيد جبهتك الداخلية لأنها إن كانت مشتتة مفككة فالهزيمة آتية لا محالة على الجميع، والحاكم الحصيف يقوم بمصالحة شاملة إذا قرر خوض حرب لكي لا يؤتى من الداخل.

لا اعلم حرباً نحن أحوج فيها الى التوحد من الحرب ضد الكورونا وهذا يتطلب من الأطراف السياسية السمو، والسمو يتطلب تأجيل الصراعات وخطاباً مختلفا من النظام الحاكم للتيارات المعارضة وحينها يجب أن ترد المعارضة التحية بأحسن منها.

بعض التصرفات التي يصفها البعض بانها جهل بالكورونا هي ليست في الحقيقة كذلك وإنما هي رغبة واعية في القيام بإرهاق التحالف الحاكم وهزيمته في المساحات التي يمكن لتيارات المعارضة التحرك فيها، وفي الأحياء والقرى الريفية هناك صراع عنيف يدور بين طرفي الرحى مما عطل العمل لمجابهة الكورونا وخلق كثيراً من التشققات وأدى لانقسامات حتى في قروبات الواتساب!.

هذه الإنقسامات هي المدخل الرئيسي لفشل الفترة الانتقالية في حروبها ضد الكورونا والفقر والغلاء والنظام القديم والجهل إلخ ، بل هي المسوغ الأساسي لسيطرة العسكر واستلامهم السلطة وإني أكاد أراهم يلمعون أحذيتهم إستعداداً للإنقضاض..!.

#التسوية_التاريخية

#إنجاح_الفترة_الإنتقالية

لؤي المستشار

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