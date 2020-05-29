بقال: ما بين صحفيين قحاتة يدعوا الثورة وصحفيين النظام السابق … !!





🔅✍ ظللت اسأل واتساءل علي الدوام فلم أجد إجابة مقنعة ومنطقية وعقلانية وعبر هذه الزاوية إيضاً اسأل نفس السؤال .. والسؤال بين قوسين ” هل كانت الإنقاذ طوال ال 30 عاماً كانت تحكم كوكب المريخ أم كوكب الزهراء أم كوكب المشتري ؟ وهل كانت الإنقاذ في كوكب وباقي الصحفيين العاملين فيها قحاتة وثوار الأن كانوا في كوكب آخر ؟ نفس الصحفيين العاملين فيها قحاتة الأن كانوا وما زالوا علي الدوام في المؤسسات الصحفية والإعلامية ومكاتب الصحف يشكلون حضور يومي . نفس الصحفيين كانوا يلتقون يومياً برؤساء تحرير الصحف وعدد منهم كتبوا طلبات لتعيينهم في الصحف والمؤسسات وتم التعيين ؟ نفس الصحفيين كانوا في كل عام في الساحة الخضراء وفي إماكن أخري يقيمون إفطارات رمضانية في الإطار الإجتماعي ويلتقون ؟ ولكن اليوم بعد سقوط النظام يقول ليك الكوز دا ما يقعد معانا في القروب ؟ يعني لم تكن تعرف أنه كوز طوال ال 30 عاماً وأكتشفت انه كوز بعد السقوط ؟ لإثبات الولاء لقحت ونيل رضاءها عدد من الصحفيين الأن يتحدثون بنفاق أنهم ثوار وقحاتة ويدعون زيفاً وكذباً وبهتاناً ضد صحافيي الكيزان . ولكي تنال رضاء قحت لأبد أن تصنع لنفسك بطولة زائفة ولو بالكذب وتدعي كراهية الكيزان وتصف هذا بأنه كوز وذاك كوز لتنال صك براءة وغفران قحت وتنال العطايا وتنضم لجداد حمدوك الإلكتروني .

🔅✍ قبل إيام كتب الصحفي مرتضي الغالي مقالاً طالب فيه بمصادرة كافة الصحف وإيقاف الصحفيين من الكتابة بحجة أنهم كيزان وطالب بسن قوانيين مقيدة للحريات الصحفية .. وأمس شبكة الصحفيين تصدر بياناً وتحتج وترفض لقاء حمدوك برؤساء تحرير الصحف وبعض كتاب الإعمدة الذين التقوا حمدوك بطلب منه والشبكة تم تهميشها ولم يتم دعوتها لحضور اللقاء لأن ليس من بين عضوية هذه الشبكة لا رئيس تحرير لا كاتب عمود فلهذا كان الصراخ والعويل .. وهذه هي الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية في عهد قحت . شبكة تحتج وترفض حضور رؤساء تحرير الصحف ولقاء حمدوك بحجة أنهم كيزان ؟

🔅✍ نفس الصحفيين العاملين فيها ثوار الان كانوا يحضرون كافة لقاءات الرئيس البشير .

☀️ نفس الصحفيين كانوا يحضرون المؤتمرات الصحفية في سونا والاس ام سي ويحضروا كافة لقاءات المسئولين ونواب الرئيس والوزراء ؟

☀️ نفس الصحفيين الثوار كانوا يشاركون في المؤتمرات الصحفية للمكتب القيادي داخل إمانة المؤتمر الوطني ؟

☀️ نفس الصحفيين العاملين فيها ثوار الأن كانوا يسافرون للولايات برفقة وزراء ومسئولين وبطائرات وتذاكر ونثريات الحكومة ؟ بل عدد منهم سافر للخارج برفقة مسئولين الإنقاذ . وعدد منهم رافقونا في عشرات السفريات وسافرنا مع بعض ..

☀️ نفس الصحفيين الثوار الأن كانوا يومياً في دار إتحاد الصحفيين لتجديد البطاقات وإستخراج الشهادات وشالوا عربات بالإقساط وبيوت إسكان الصحفيين بالوادي الأخضر والسرحة والصفوة ودار السلام بل بعضهم شالوا الشقق بالإقساط وهذا حق ولكن النكران عيب . وموجود إسماءهم باللستة والأسم ورقم القطع السكنية .

☀️ نفس الصحفيين بتاعيين الثورة الأن كانوا طوال سنوات الإنقاذ يعملون في صحف مملوكة لرؤساء التحرير الالتقوا بحمدوك الان ؟

☀️ نفس الصحفيين كانوا ومازالوا يعملون بالقنوات الفضائية وسونا والاس ام سي والإذاعات والجرايد وغيرها ولا زمن الإنقاذ كان في صحف تابعة لقحت ؟ ما تقولوا لي صحيفتي صوت الأمة والميدان ؟

🔅✍ طيب لماذا كنتم تحضرون مؤتمرات البشير وترفضون الأن حضور الصحفيين لمؤتمرات قحت وترفضون لقاء حمدوك برؤساء تحرير الصحف ؟ وهل كل رؤساء تحرير الصحف كانوا في كوكب آخر وصحافيين قحت في كوكب ؟ يعني كان حلال عليكم 30 عاماً والأن حرام علي رؤساء تحرير الصحف ؟؟ هذه هي حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية الكلمة وحرية التعبير في زمان حكومة قحت ؟ هذه هي الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون في زمان قحت ؟ هذه هي الثورة التي رفعت الشعارات الجوفاء الكاذبة وادعت الحرية ؟ أم كانت هذه الشعارات مجرد خداع وكذب ونباح وصراخ وكواريك في الشوارع ؟

🔅✍ لو كانت حكومة الإنقاذ تتعامل بنفس هذا النهج لما بقي صحفي واحد ليكون قحاتي ؟ ولو كانت الإنقاذ تتعامل بهذا النهج لما صار صحافي مدعي الثورة صحفيين لانه مافيهم زول عمره في العمل الصحفي أكثر من 30 سنة وجميعهم تدربوا وتعلموا وعملوا في زمان الإنقاذ وفي مؤسسات وصحف الإنقاذ ؟ ولا كنتم صحفيين في عهد النميري أم عبود أم سوار الدهب ؟ ما يحدث الأن هو التنكر وإدعاء بطولات زائفة ومحاولات يائسة وبائسة لنيل صك غفران قحت .. وهذه هي الحقيقة والحقيقة صعبة ومرة والحقيقة جلباب شوك لا يلبسها الإنتهازيون ولا المنافقون ولا الكاذبون ..

☀️ سؤال أخير .. هناك من يقول يفترض الصحفي يكون نزيه وقومي وما يكون صحفي حزبي وما يكون صحفي كوز وهذا خطأ كونوا يكون الصحفي ينتمي لحزب ؟ وبالمقابل هو يرتضي لنفسه يكون صحفي قحاتي وصحفي شيوعي وصحفي بعثي وصحفي ناصري وشبكة صحفيين تتكون من هذه الأحزاب ؟ يعني حلال عليهم الإنتماء الحزبي وحرام علي الأخرين ؟ مالكم كيف تحكمون ؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ؟؟

🔅✍ *بقلم الأستاذ .إبراهيم بقال سراج*

✍ *الجمعة 29 مايو 2020م*

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