اليوم قانون لحماية الأطباء وغدا قانون لحماية المعلم





ممن تحمون الاطباء يا ساده أمِن من المواطن المريض والمغلوب علي امره؟ أم من أهل المريض وهم يبحثون عن احترام الطبيب وإهتمامه واحترامه وتعاطفه لمريضهم ناهيك عن جرعه شفاء اوعلاج ؟!

ايها الساده أحموا الاطباء من انفسهم أحموهم من عدم إحترام مرضاهم أحموهم من إستعلائهم علي مرضاهم أحمومهم من إستغلال ألمرضي واسرهم !!!!!!!!

علموهم كيف يداوون وكيف يطيبوون، بالله كم طبيب ضرب في لحظه انفعال وبالقابل كم مريض مات بالاهمال وكم مربض أعيق بالاستهتار بالإهمال وعدم الكفاءه؟

في معادلة بسيطة ستجدون كفة المريض هي ألأرجح وهو المحتاج لقانون جنائي وأخلاقي لحمايته.

وهنا سؤال يطرح نفسه أليس هناك في القانون نص يحمي المهنين كل في تخصصة أم غداً سيطالب المعلمين بقانون يحميهم من تعرض ألآباء لهم إذا أخذنا الأمر بالمظاهر الإنفالية التي تحدث بمسبباتها الحانية فالأمر ياسادة لا يحتاج لقوانين اضافية ومفصلة لكل مهني بقدر مايحتاج لقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم كل ممارس الخدمة والمتلقي لها.

محمد أحمد خير

الراكوبة

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