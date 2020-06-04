رسالة لحملة راية التغير شباب وشابات السودان





رسالة لحملة راية التغيير شباب وشابات السودان الجيل الذي نعول عليه فعل ما لم نستطع فعله .. .

يا الجيل الراكب راس

شوفو البيدور بوراكم

أعرفوا مجموع أعداكم

أجمعوا ساناتكم برا

أرفعوا أصواتكم عاليه

بهتافكم قولوا بقوه

قولوا حمدوك يازولنا

شد الخطوة بسراعك

ما تترك فرصة لغيرك

يحفر للثورة في ضلمه

بحماية الرفقه الخاينه

من جيل العسكر ديلا

يا ناس الرصه أقيفوا

صحو ترساتكم هسي

أجمعو لستكم واضح

واثبتوا للزول البحفر

خوفا من فضحة أهلو

إنو شعلاتكم قايده

ودوما شعلتكم تلهب

أعلموا أعداكم ديمة

وأظهروا قوتكم ليهم

بصفوفكم الواقفه بقوه

بقيادة أصحاب الشهداء

بحماية الشعب الصابر

لا بدا تجيبوا حقوقوا

لا بدا تجيبوا حقوقكم

ماتنسوا حقوق أخوانكم

أخوانكم ديك الضاعوا

و لنجاح الثورة باعوا

أرواحا طاهرة وغاليه

أرواحا طاهرة وغاليه

أرواحا طاهرة وغاليه

إسماعيل الشريف – تكساس

الراكوبة

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