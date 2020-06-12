أذا رأيت أي حملة في فيسبوك علي مسؤول معين فأعلم أن قحت تقوم بمساومته علي ملف ما ..
قحت أعلنت الحرب علي الفريق عادل بشائر حتي يرضخ و يعيد تعيين بعض منسوبيها في سلك الشرطة و يعهد اليهم بتكوين شرطة “قحتية ” تلعب دور “الأمن الداخلي ” ..
وبالرجوع للوراء قليلاً فسنجدها قبل فترة قد شنت هجوماً منظماً علي برهان لما أبصرت تقارباً بين البرهان و بعض الشخصيات البعيدة من الأوساط القحتية و خشيت أن تلعب هذه الشخصيات أدوراً أخرى كوسطاء و كمستشارين ..
و لان الجنرال لا يملك أي أدوات لقياس الرأي العام ، فهو يعتقد أن الرأي العام ما هو رائج في فيسبوك فقط ، و بسرعة شديدة أستجاب البرهان للأبتزاز و خرج في لقاء باهت علي تلفزيون لقمان ، لقاء ملئ بالرسائل و التطمينات لقحت بأنني ما زلت علي “الخط ” ..
الفريق الكباشي عرقل تمرير عدد من القرارات القحتية عبر مجلس السيادة ، و لذلك فأنه يتعرض بمعية عضوة المجلس السيادي رجاء نيكولا للمضايقات المستمرة عبر الوسائط في محاولة لأثنائهم عن الدور الذي يلعبونه ..
قحت تستخدم السوشال ميديا كسلاح لتقوم بأبتزاز الأعداء و الشركاء ، أنتبه مستشارو حميدتي لذلك و لكن حملة توكل كرمان الأخيرة أفقدت فيسبوك مئات الألاف من الحسابات غير الحقيقية ، و فرضت تقييداً شديداً علي المحتويات المنشورة و علي النشاط ” الدجاجي ” ، و هي خسائر فادحة تعرضت لها غرفة أعلام الدعم السريع ، خسائر تجعل المواجهة بين هذه الغرفة و خصومها مواجهة لا تضمن لها الغلبة ..
المهم ، أن لم تهزم قحت في الميديا فلن تهزم في الميدان ، هم يعرفون أن هذه الكراسي الوثيرة التي يجلسون عليها أتت عبر الفيسبوك و يعلمون أيضاً أن أحكام السيطرة علي هذه الوسائل يطيل أمد جلوسهم عليها ..
عبد الرحمن عمسيب
1 تعليق
تخليل فطير يا غمسيب,
عادل بشاير خطر غلي مستقبل مهنية الشرطة في السودان, هنالك الكثير من ضباط الشرطة الشرفاء من لا يقرون نهجه, و لكن بشاير و رئيسه الكباشي في عداء مفتوح مع الشعب السوداني. و لن يكسب الرهان.
كباشي متورط في فض الاعتصام و في التولة.
البرهان و محمد مصطفي الدابي و آخرين سيورطهم علي كوشيب و قحت لا حيلة لها في الملف ده. و الصادق بدأ في التنصل من “الحلد الما بجر فيهو شوك”
من تبتزهم قحت هم ناس القروش و الرأسمالية الطفيلية و الحرامية- ودي واضحة و لجنة التفكيك بنج و بنسلين,نعم بداخل قحت طابور أخطر من الكيزان.
الثورة ليست ثورة قحت و – وان كانت وجهها- متي ما حادت عن خط الثورة سيتجاوزها الشاع. الكيزان لا يدركون عمق و بشاعة لالم اللي سببهوه للشعب السوداني و مدي الغضب تجاههم و هم يتصنعون البراءة و قريبا سينفجر الشارع السوداني في الكيزان كما لم يجدث في تاريخ السودان من قبل
.الشعب السوداني عضمو قوي و لا تستهتر به اطلاقا و أرجع للتاريخ الغير مزور عشان تعرف انو يمكنك أن تستهبله لبعض الوقت و لكنه صعب المراس و دائما ينتصر علي الطغاة و المتنفرعنين..