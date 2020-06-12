



أذا رأيت أي حملة في فيسبوك علي مسؤول معين فأعلم أن قحت تقوم بمساومته علي ملف ما ..

قحت أعلنت الحرب علي الفريق عادل بشائر حتي يرضخ و يعيد تعيين بعض منسوبيها في سلك الشرطة و يعهد اليهم بتكوين شرطة “قحتية ” تلعب دور “الأمن الداخلي ” ..

وبالرجوع للوراء قليلاً فسنجدها قبل فترة قد شنت هجوماً منظماً علي برهان لما أبصرت تقارباً بين البرهان و بعض الشخصيات البعيدة من الأوساط القحتية و خشيت أن تلعب هذه الشخصيات أدوراً أخرى كوسطاء و كمستشارين ..

و لان الجنرال لا يملك أي أدوات لقياس الرأي العام ، فهو يعتقد أن الرأي العام ما هو رائج في فيسبوك فقط ، و بسرعة شديدة أستجاب البرهان للأبتزاز و خرج في لقاء باهت علي تلفزيون لقمان ، لقاء ملئ بالرسائل و التطمينات لقحت بأنني ما زلت علي “الخط ” ..

الفريق الكباشي عرقل تمرير عدد من القرارات القحتية عبر مجلس السيادة ، و لذلك فأنه يتعرض بمعية عضوة المجلس السيادي رجاء نيكولا للمضايقات المستمرة عبر الوسائط في محاولة لأثنائهم عن الدور الذي يلعبونه ..

قحت تستخدم السوشال ميديا كسلاح لتقوم بأبتزاز الأعداء و الشركاء ، أنتبه مستشارو حميدتي لذلك و لكن حملة توكل كرمان الأخيرة أفقدت فيسبوك مئات الألاف من الحسابات غير الحقيقية ، و فرضت تقييداً شديداً علي المحتويات المنشورة و علي النشاط ” الدجاجي ” ، و هي خسائر فادحة تعرضت لها غرفة أعلام الدعم السريع ، خسائر تجعل المواجهة بين هذه الغرفة و خصومها مواجهة لا تضمن لها الغلبة ..

المهم ، أن لم تهزم قحت في الميديا فلن تهزم في الميدان ، هم يعرفون أن هذه الكراسي الوثيرة التي يجلسون عليها أتت عبر الفيسبوك و يعلمون أيضاً أن أحكام السيطرة علي هذه الوسائل يطيل أمد جلوسهم عليها ..

عبد الرحمن عمسيب

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