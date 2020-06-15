دراسة تكشف: أعراض “عصبية” مميتة لـ”كوفيد 19″





كشفت دراسة علمية حديثة عما وصفته بالأعراض العصبية المميتة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وكشفت دراسة، منشورة على موقع “تايمز نيوز ناو”، أن “كوفيد 19” يهدد الجهاز العصبي بأكمله، وظهور أعراض عصبية قاتلة بصورة أقوى من مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال والحمى.

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في ووهان، الصينية، في ديسمبر/كانون الأول 2019، وصفت العديد من الدراسات الأعراض السريرية النموذجية لـ “كوفيد 19” مثل الإسهال والتعب.

أفادت الدراسات أن الآثار العصبية يمكن أن تكون جزءًا رئيسيا من أعراض “كوفيد 19” الناجم عن فيروس كورونا المستجد، مع استمرار الحالات في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لدراسة جديدة، قد يعاني مرضى “كوفيد 19” من أعراض عصبية قبل مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال أو الحمى، وتشير الدراسة إلى أن عدوى كورونا قد تهدد الجهاز العصبي بأكمله، بما في ذلك الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب والعضلات.

وجدت الدراسة أن نحو نصف مرضى الفيروس التاجي في المستشفى لديهم أعراض عصبية لـ “كوفيد 19″مثل الصداع والدوخة وصعوبة التركيز وانخفاض اليقظة والنوبات والسكتات الدماغية واضطرابات الشم والذوق والضعف وآلام العضلات.

في وقت سابق ، ذكرت دراسة نشرت في مجلة “جاما نيورولوجي” أن الأعراض العصبية تظهر في نسبة ملحوظة من المرضى الذين يعانون من “كوفيد 19”.

وقال الدكتور إيغور، المؤلف الرئيسي للدراسة، ورئيس قسم الأمراض المعدية العصبية وأمراض الأعصاب العالمية وأستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرج: “من المهم أن يدرك عامة الناس والأطباء ذلك، لأن عدوى كوفيد 19، قد تظهر مع أعراض عصبية في البداية، قبل حدوث أي حمى أو سعال أو مشاكل في التنفس”.

ونقلت الصحيفة عن كورالنيك، قوله: “لوصف الحالات العصبية المختلفة التي قد تحدث في مرضى كوفيد 19، قد تقدم الدراسة بعض البصيرة حول كيفية تشخيص هذه الأعراض، بالإضافة إلى الآليات المحتملة المسببة للأمراض”.

وأضاف كورالنيك أن “هذا الفهم أساسي لتوجيه العلاج السريري المناسب”.

وأوضح كورالنيك بقوله: “يمكن أن يسبب كوفيد 19، خللاً عصبيًا بطرق مختلفة”.

وأشارت الدراسة إلى أنه بما أن فيروس كورونا المستجد قد يؤثر على العديد من الأعضاء (الرئة والكلى والقلب)، فقد يعاني الدماغ أيضًا من نقص الأكسجين أو اضطرابات التخثر التي قد تؤدي إلى السكتات الدماغية النزفية أو النزفية.

علاوة على ذلك، قد يسبب الفيروس عدوى مباشرة في الدماغ والسحايا، وبالتالي، قد يؤدي رد فعل الجهاز المناعي للعدوى إلى الالتهاب، مما يضر الدماغ والأعصاب.

لتحديد تواتر ونوع المضاعفات العصبية، وكذلك الاستجابة للعلاج، شكل الباحثون فريق “كوفيد” العصبي وبدأوا تحليل بأثر رجعي لجميع مرضى “كوفيد 19” في المستشفى.

يعتقد كورالنيك أن هذه الدراسات ستوفر الأساس لكيفية تشخيص وإدارة ومعالجة العديد من الأعراض العصبية لـ “كوفيد 19”.

سبوتنيك

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